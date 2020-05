Viele halten die Corona-Berichterstattung der klassischen Medien für glaubwürdig. Ausnahme sind Wähler der AfD. (MARCUS BRANDT)

In der Corona-Krise zeigt sich einmal mehr, dass die Gesellschaft bei der Mediennutzung auseinanderdriftet. Je nach parteipolitischer Präferenz wird den diversen Anbietern von Informationen ein höchst unterschiedliches Maß an Vertrauen entgegengebracht. Das „Politikpanel Deutschland“ der Uni Freiburg hat bei seiner Online-Befragung zu den Auswirkungen der Pandemie auch diesen Aspekt beleuchtet.

Bei der Corona-Berichterstattung halten insbesondere die Anhänger von CDU, SPD und Grünen die klassischen Medien wie Tageszeitungen, Radio und öffentlich-rechtliches Fernsehen für glaubwürdig. Gleiches gilt für die offiziellen Internet-Auftritte staatlicher Institutionen, wie etwa des Robert-Koch-Instituts oder des Bundesgesundheitsministeriums. Auf einer Skala von null (nicht vertrauenswürdig) bis zwei (vertrauenswürdig) rangieren diese Anbieter durchweg im oberen Viertel. Große Distanz gibt es dagegen zu corona­bezogenen Angaben in sozialen Netzwerken wie Facebook, in Internet-Blogs oder Video­portalen wie Youtube. Ähnliche Zurückhaltung üben hier auch die Sympathisanten von Linken und Liberalen, sie gewähren den klassischen Medien indessen keinen so großen Vertrauensvorschuss wie die Parteigänger von Rot, Schwarz und Grün. Insbesondere gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen gibt es bei FDP-Wählern erkennbare Reserven. Allerdings reicht es auch hier immer noch für einen mittleren Wert auf der Vertrauensskala.

AfD-Anhänger mit großer Skepsis gegenüber allen Medien

Ein komplett anderes Bild ermittelten die Freiburger Forscher bei denjenigen Befragten, die der AfD nahestehen. Dort gibt es eine ausgeprägte Skepsis gegenüber allen Medien. Am ehesten wird noch denjenigen Informationsquellen vertraut, denen die große Mehrheit der Bevölkerung die geringste Seriosität zubilligt: Internet-Blogs, Youtube und sozialen Netzwerken. Markante Unterschiede zwischen der Medienpräferenz in Bremen und Niedersachsen gehen aus dem Material des Politikpanels nicht hervor, sieht man einmal von der Einstellung der AfD-Anhänger ab. In Bremen ist deren Abneigung gegenüber den klassischen Medien nicht ganz so groß wie im benachbarten Flächenland. Dort schenkt der durchschnittliche AfD-Sympathisant jeder noch so schwer überprüfbaren Quelle im Internet mehr Vertrauen als der Redaktion einer Tageszeitung oder von ARD und ZDF.

Was alle Mediennutzer eint, ist eine Zurückhaltung gegenüber den privaten TV-Sendern, wenn es um die Information über Corona geht. So hoch deren Einschaltquoten bei Unterhaltungssendungen auch sein mögen – über die Auswirkungen der Pandemie informieren sich die allermeisten Medienkonsumenten dann doch lieber woanders.