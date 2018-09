Christian Rebernik, Gründer und Geschäftsführer von "Vivy", zeigt bei der Vorstellung einer neuen digitalen Gesundheitsakte, wie Unterlagen digitalisiert werden. (Michael Kappeler/dpa)

Verordnete Medikamente, Krankheitsbefunde, Röntgenbilder, Blut- und Urinwerte – jederzeit bequem per App mit dem Arzt geteilt. Unsere schöne neue Gesundheitswelt, sie wird immer digitaler. Dumm nur, dass es sich um höchst sensible Daten handelt, die da im Netz hin- und her geteilt werden sollen, jedenfalls wenn es nach dem Wunsch etlicher Krankenkassen und Gesundheitsminister Jens Spahn geht. Für sie ist natürlich alles super sicher, mehrstufig kontrolliert und verschlüsselt.

Na, wunderbar! Wir googeln uns also zukünftig nicht nur unsere eigene Diagnose und hinterlassen entsprechende Datenspuren, wir vertrauen unsere medizinischen Befunde, über die wir oft nicht einmal mit engen Freunden reden mögen, auch noch einer App namens „Vivy“ an.

Dabei hat gerade erst der Facebook-Skandal gezeigt, wie sicher Daten im Netz aufgehoben sind. Fast 90 Millionen Nutzer waren betroffen, mehr Warnung geht nicht. Und mit Verlaub: Brauchen wir wirklich eine App, die uns daran erinnert, dass wir unsere Impfung auffrischen müssen? Ein Kalender reicht auch.