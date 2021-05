Rettungssanitäter in einem Testzentrum in Langenhagen: Die Regeln für Bremer und Niedersachsen, was Tagesausflüge und Urlaub betrifft, sind kaum mehr nachzuvollziehen. (Peter Steffen / dpa)

Wann immer von Corona-Verordnungen die Rede ist, wird gern vom Flickenteppich gesprochen. Das Bild wird der Realität nicht gerecht. Es ist es eher ein Wust sich überlappender Vorschriften und Gesetze, der zu skurrilen Ergebnissen führt. So dürfen Bremer ungeimpft an die Nord-, aber nur geimpft an die Ostsee, zumindest tageweise. Übernachten ist nicht vorgesehen, es sei denn, die besuchten Strände liegen wahlweise in Nordfriesland oder Eckernförde, denn das sind gerade Modellregionen. Das mit den Impfungen für die Tagesreise an die Ostsee gilt übrigens auch für Niedersachsen.

Als Alternative böte sich darum die portugiesische Atlantikküste an, es sei denn, man wohnt in Delmenhorst oder Stuhr. Da sind die Inzidenzen für die Einreise nach Portugal nämlich zu hoch. Aber weil beide in Niedersachsen liegen, ist die Nordsee wiederum möglich. Oder der Tagesausflug nach Bremen, dann allerdings ohne Außengastronomie. Die können Bremer mit Test oder Impfung dafür in Niedersachsen genießen, aber nicht in Delmenhorst oder Stuhr. Kurz: Unglaublich.