Ihr Stern verblasst: Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich noch für die Zukunft Europas einsetzen - aber nur bis zum Ende ihrer Kanzlerschaft. (Stefan Rousseau / dpa)

Man will mit einer Stimme sprechen, wenn es um Wesentliches geht – so lässt sich das Hauptstreben der EU beschreiben. In Fragen der Wirtschaft, der Finanzen, der Sicherheits- und Außenpolitik sollen eine halbe Milliarde Menschen als geschlossene Phalanx auftreten, um nicht von den anderen globalen Supermächten USA und China einfach untergebuttert zu werden. So weit die Theorie.

In der Praxis zeigen gerade die deutschen Konservativen – bislang besonders überzeugte Unionseuropäer – woran es hakt. Kanzlerin Angela Merkel spricht nicht einmal für sich selbst mit einer Stimme. Das Spitzenkandidaten-System bei der Europawahl lehnt sie ab, den eigenen Spitzenkandidaten aber möchte sie gerne als nächsten Kommissionspräsidenten sehen. Manfred Weber findet allerdings die gemeinsam mit Russland betriebene Gaspipeline Nordstream falsch. Merkel kann das „gesamteuropäisch“ verstehen, ist aber unbedingt für das Projekt, was „mit Europa kompatibel“ sei. Das verstehe, wer will.

Verständlich und auch erfreulich ist es hingegen, dass Merkel nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft definitiv keinen europäischen Top-Job anstrebt. Sie hat auch keinerlei Lust, mit ihrem wichtigsten Partner irgendeine europäische Perspektive zu entwickeln. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eine Vision von einem liberalen, starken, auch mal wagemutigen Europa. Wenn Weber sich weiter von Merkel emanzipiert, könnte ein junges deutsch-französisches Duo die EU aus ihrer Dauerkrise führen – im Gleichklang.