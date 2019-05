Verwirrung um die Bördestraße. Soll das komplette Schulzentrum samt Gymnasialer Oberstufe auf den geplanten Berufsschul-Campus in Blumenthal umziehen? So jedenfalls hat die CDU-Bürgerschaftskandidatin und Beiratspolitikerin Bettina Hornhues auf einer Podiumsdiskussion Aussagen von Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) verstanden. Hornhues veröffentlichte postwendend eine Presseerklärung und kündigte an, dass sich auch der Beirat auf seiner nächsten Sitzung mit dem Thema befassen soll.

„Es ist ein Unding“, so Hornhues, „so nebenbei auf einer solchen Podiumsdiskussion zu erfahren, dass der einzige Schulstandort in Burglesum, an dem das Abitur erworben werden kann, aufgegeben werden soll. Dies wird auf den erbitterten Widerstand aller Burglesumer stoßen.“ Die CDU stelle sich die grundsätzliche Frage, welche Überraschungen bei der Schulstandortplanung die Senatorin der Öffentlichkeit noch vorenthalte.

Mehr zum Thema Beiratswahl 2019 Große Veränderungen in Grambke Die Zukunft des Schulzentrums Alwin-Lonke-Straße, eine neuer Bahnhaltepunkt und die Folgen der ... mehr »

Bildungssenatorin Claudia Bogedan hat bereits reagiert und widerspricht der Darstellung Bettina Hornhues'. „Was für ein Blödsinn, liebe Frau Hornhues", schreibt sie auf Facebook. Sie hätte sich einen gemeinsamen Umzug "wegen der guten Kooperation zwischen den Systemen gewünscht". Denn die Trennung der Schülerschaften der Gymnasialen Oberstufe und der berufsbildenden Schule sei aus ihrer Warte nicht erstrebenswert. Sie habe während der Podiumsdiskussion am Schulzentrum aber ebenfalls sehr deutlich gesagt, "dass wir das mit den Akteuren vor Ort gemeinsam entscheiden".

Start des Campusprojektes 2022

Es werde keinen Umzug gegen den Willen der Beteiligten geben. Das sei auch von den Zuhörern so verstanden worden. Bogedan: „Ich habe an mehreren Stellen bereits deutlich gemacht, dass das Schulzentrum Bördestraße in den Plänen eine besondere Rolle spielt, weil die Lage komplexer ist.“

Nach Auskunft von Behördensprecherin Annette Kemp gibt es noch keinen festgelegten Zeitpunkt für den Wechsel der berufsbildenden Schule von der Bördestraße auf das frühere Gelände der Bremer Woll-Kämmerei. Das Campusprojekt soll 2022 starten.