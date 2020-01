Auf dem Markt der Sportwetten gewinnen Anbieter wie bwin immer größere Anteile. Nun haben sich die Länder auf eine Reform des Glücksspielgesetzes geeinigt. (Bernd Thissen/DPA)

Online daddeln mit staatlichem Segen, das soll ab dem 1. Juli in Deutschland erlaubt sein. Die Länder haben sich auf den – Achtung, Amtsdeutsch! – „Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag“ geeinigt. Casino-Spiele, Poker und virtuelle Automatenspiele sind dann nicht mehr illegal, die Deckelung des Angebots an Sportwetten entfällt. Das neue Zauberwort beim Glücksspiel heißt Marktregulierung.

Damit verabschiedet sich Deutschland endlich vom krampfhaften, überholten Festhalten am staatlichen Glücksspielmonopol. Die bisherige Verbotspolitik hat sich im digitalen Zeitalter als wenig effektiv erwiesen. Sie sollte den Schwarzmarkt zurückdrängen, doch passiert ist das Gegenteil: Laut amtlichen Zahlen fließen mittlerweile beinahe ein Viertel der Milliarden-Erträge in die Taschen von in Deutschland illegal agierenden Anbietern.

Dem Staat winken Milliarden

Der Paradigmenwechsel ist eine kluge Kapitulation. Denn der Staatsvertrag ist ein Kompromiss, einerseits um Freiräume zu gestatten und andererseits den Jugendschutz nicht zu schwächen. Und natürlich lockt auch das Geld: Steuereinnahmen und Konzessionsabgaben sind für den Staat ein Milliardengeschäft. Diese Lösung hätten die Länder allerdings auch schon vor mehr als zehn Jahren haben können. Seit dieser Zeit haben sie am Glücksspiel herumlaboriert, immer neue Verträge aufsetzt – und waren selten einer Meinung.

Der neue Ansatz zielt in die richtige Richtung. Aber ob er aber am Ende die große Lösung des Problems bringt, das ist zweifelt. Der Grund ist ein sehr deutscher: Überregulierung. Laut Staatsvertrag bekommt jeder Spieler ein Konto mit einem maximalen Einsatzlimit von 1000 Euro im Monat; eine neue Zentralbehörde soll stichprobenartig die Spielverläufe überwachen, unseriöse Anbieter aus dem Verkehr ziehen und suchtgefährdete Zocker in einer Sperrdatei erfassen. Das alles klingt nach beträchtlichem Aufwand. Dabei ist schon das bisherige System an mangelnder Kontrolle gescheitert.

Und die Spieler? Die Profizocker werden sich besonders über das 1000-Euro-Limit ärgern. Sportfreaks dürften sich über die geplanten Verbote aufregen: Live-Wetten werden erheblich eingeschränkt, im Fußball beispielsweise wird ein Tipp nur noch auf das Ergebnis und das nächste Tor möglich sein. Doch gerade Live-Wetten sind äußerst ­beliebt. So soll Branchenprimus „Tipico“ an einem Bundesliga-Nachmittag in der Spitze rund 500 Transaktionen verbuchen – pro Sekunde. Und der eine oder andere Onlinespieler dürfte auch nicht erbaut sein, dass seine Daten und Geldeinsätze gespeichert werden – und diese Informationen gegebenenfalls vom Staat ausgelesen werden könnten.

Doch das Internet wird auch in Zukunft viele Möglichkeiten bieten, abseits staat­licher Kontrolle zu zocken – und sei es bei mitunter dubiosen Anbietern in Fernost oder aus der Karibik.