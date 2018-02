Viel los also auf dem bundespolitischen Transfermarkt: Aufsteiger, Absteiger – alles dabei. (dpa)

Es sind ermüdende Sondierungs- und Koalitionsgespräche, und noch immer hat Deutschland keine neue Bundesregierung. Und doch schwebt über dieser ganzen institutionalisierten politischen Langeweile eine gewisse Spannung. Der Grund: Mögen auch die Koalitionspartner erneut Union und SPD heißen, ihr jeweiliges Personaltableau ist gehörig ins Rutschen geraten.

Fangen wir bei den Sozialdemokraten an. Geradezu verschwenderisch gehen sie mit ihren Vorsitzenden um. Willy Brandt wurde noch elf Mal im Amt bestätigt, Gerhard Schröder oder Sigmar Gabriel schafften dies nur vier, beziehungsweise drei Mal. Von den anderen immerhin zehn Vorsitzenden nach Brandt ganz zu schweigen. Martin Schulz ist Nummer 15.

Knapp elf Monate führt er die SPD und ist schon eine tragische Figur. Mag die Zahl der Mitglieder unter ihm auch wieder steigen, die prozentuale Schrumpfkur der SPD geht weiter. Schulz ist ein Vorsitzender ohne Fortune, ohne Führungsstärke und bald auch ohne Rückhalt. Die Parteispitze unterstützt ihn nur so lange, bis die erneute Groko unter Dach und Fach ist.

Mehr zum Thema Die neuen Macher Noch steht nicht fest, welche Partei welches Ressort übernimmt. Möglichst die Hälfte der ... mehr »

Dann wird jeder für sich um den besten Posten kämpfen, am allermeisten Schulz. Als Noch-Parteichef hat er den ersten Zugriff. Anscheinend will er Außenminister und Vizekanzler im Kabinett Merkel werden. Ist das die süße Rache an Sigmar Gabriel, der ihm vorgemacht hat, wie man vom unbeliebten SPD-Vorsitzenden und unbeachteten Wirtschaftsminister zum beliebtesten Politiker des Landes wird?

Auf alle Fälle will Schulz vermeiden, als Grüß-August zu enden. Diese Rolle droht ihm, wenn er nur geduldeter Parteichef bliebe. Die immer unangreifbarere Andrea Nahles jedenfalls hat schon einmal klar gemacht, dass sie sich den Fraktionsvorsitz nicht werde nehmen lassen.

Es wird eng für Schulz, zumal ein anderer Genosse immer wieder in Position gebracht wird: Olaf Scholz, Bürgermeister in Hamburg. Ihn könnten sich einige in der SPD als Finanzminister und Vizekanzler vorstellen. Käme es so, würde sich die Koalitionsarithmetik zwischen Union und SPD deutlich verschieben. Das Außenamt fiele dann nämlich an die CDU.

Die Zeichen stehen auf Kanzlerdämmerung

Personell auf alle Fälle also kein Weiter-so bei der neuen Groko. Das gilt auch für die Union. In der CSU hat der Machtwechsel bereits stattgefunden, bei der CDU stehen die Zeichen auf Kanzlerdämmerung. Horst Seehofer wird die Staatskanzlei in München Markus Söder überlassen und als Minister in Berlin sein politisches Gnadenbrot fristen.

Und Angela Merkel? Auch für sie stehen die Zeichen auf Abschied. Längst ist sie nicht mehr die unangefochtene CDU-Chefin, nicht nur der ehrgeizige Jens Spahn kratzt an ihrem Sockel. Mehr Chancen, zur Hälfte der neuen Legislatur den Parteivorsitz zu übernehmen, hat aber die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie gilt als Merkel-Vertraute und könnte sich bis dahin im neuen Kabinett die nötige bundespolitische Reife holen. Viel los also auf dem bundespolitischen Transfermarkt: Aufsteiger, Absteiger – alles dabei. Wer spricht da noch von Langeweile.

hans-ulrich.brandt(at)weser-kurier.de