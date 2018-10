Viele Dinge sind in Bayern immer schon etwas anders: die Sprache, die Kultur, die Politik. Sogar eine eigene CDU haben die Bayern: Die CSU ist die parteigewordene Extrawurst. Dabei mischen die Christsozialen schon lange auch auf Bundesebene und in der Groko mit. Auch deshalb liest sich das Wahlergebnis der Landtagswahlen am vergangenen Sonntag wie ein schlechtes Omen für die derzeitige Bundesregierung.

Aber wo es Verlierer gibt, gibt es ja bekanntlich immer auch Gewinner– in diesem Fall sind das (unter anderem) die Freien Wähler. Eine Partei, die außerhalb von Süddeutschland wenig bekannt ist, jetzt aber die Chance hat, es zu werden: Denn, erstens, haben die Freien Wähler gute Aussichten auf eine Regierungsbeteiligung in Bayern und zweitens Potenzial, fortan eine Marktlücke der Politik-Landschaft zu schließen. Denn die Freien Wähler stehen für schlichten Pragmatismus durch Programmarbeit, ganz ohne Ideologie.

Anders als CDU, SPD und FDP agieren die Freien Wähler ohne festgelegten politischen Bedeutungsrahmen. Die eigenen Ziele sind teilweise sehr konservativ, teilweise ökologisch-sozial. Anders als die Grünen, will man Umweltschutz nicht zu jedem Preis. Und anders als die AfD sei man, nach eigener Aussage, vernünftig. Der gemeinsame Nenner des eigenen, bunten Programms ist die Nähe zum Bürger. Dabei kommt ihnen ihre ungewöhnliche Organisationsstruktur zugute. Ursprünglich sind die Freien Wähler nämlich ein Zusammenschluss freier kommunaler Wählergruppen, die keiner Partei angehören. Heute sind die Freien Wähler zwar formal eine Partei, Organisation und Selbstverständnis unterscheiden sich aber stark und bewusst von anderen Parteien: so gibt es beispielsweise keine Parteizentrale, die Freien Wähler bezeichnen sich selbst als Anti-Partei.

Gleichzeitig wird kommuniziert: Wir stehen für die Politik der Kommunen. Politik, die es auch in das kleinste Dorf schafft. Zukünftig wolle man diese von oben unterstützen. Auch thematisch haben die Freien Wähler ein Gespür dafür, was die Menschen bewegt: In Bayern sprachen sie sich prompt gegen das teure Raumfahrtprogramm Bavaria One aus, stehen für eine strengere Begrenzung von Einwanderung, ohne sich populistischer Vokabeln wie „Asyltourismus“ zu bedienen, setzen sich für die Erhaltung von Dialekten ein, ebenso wie für eine Stärkung der ländlichen Räume, um den Wegzug in Großstädte zu stoppen. Damit gewannen sie rund 18 500 CSU-Wähler.

Der bayerische Landtag ist bis heute der Einzige, in dem die Freien Wähler vertreten sind. Geht es aber nach dem Bundesvorsitzenden und Chef der Freien Wähler Bayern, Hubert Aiwanger, sollen es bald noch mehr werden. Ganz unwahrscheinlich ist das nicht, schließlich wird immer deutlicher, dass viele Menschen mit herkömmlichen Parteienkonzepten nichts mehr anfangen können. Dafür steht auch der rasante Aufstieg der AfD, der sich eben nicht nur auf der Flüchtlingspolitik der Partei, sondern auch auf ihren Protestcharakter gründet. Das Timing stimmt also.

An diesem Freitag und damit ein halbes Jahr vor den Landtagswahlen gründet sich nun auch eine Landesvereinigung der Freien Wähler in Bremen. Schon in der Vergangenheit hat es in Bremen eine Gruppierung mit dem gleichen Namen gegeben, die aber nicht zur Partei gehörte.

Je nachdem, wo die Freien Wähler in Bremen ihren Schwerpunkt legen und wessen Gesicht sie als Aushängeschild wählen, ist es denkbar, dass sie auch Lücken füllen könnten, die die Bremer SPD voraussichtlich hinterlassen wird. In Bremen sind das aber sicherlich andere Themen, als in Bayern. Hier müssen die Freien Wähler eine ihrer größten Stärken ausspielen: ihre Flexibilität.

Momentan kommt es den Freien Wählern noch zugute, dass sie nie beweisen mussten, dass sie wirklich so pragmatisch und fernab von jeglichem Parteigeplänkel agieren, wie sie behaupten. Denn auf Kommunalebene ist das wesentlich leichter als in einem Landes- oder gar Bundesparlament. Auf das Mitwirken in der Bayerischen Landesregierung hat Parteichef Aiwanger zehn Jahre hingearbeitet. Eine solche Regierungsbeteiligung zum jetzigen Zeitpunkt könnte bundesweite Aufmerksamkeit bedeuten.

Wenn es soweit kommt, ist das vielleicht sogar der Startschuss für ein neues politisches System in Deutschland. Eine ­Renaissance der von den Parteien vernachlässigten Programmarbeit. Eine ­Politik ohne Ideologie. Das kann man gut oder schlecht finden, wenn das aber auch bedeutet, dass Parteien wie der AfD der Wind aus den Segeln genommen wird: bitteschön.