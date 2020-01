Die Teilnehmer der Libyen-Konferenz beschlossen unter anderem die Überwachung des UNO-Waffenembargos, sowie eine bessere Unterstützung zur Einhaltung des Waffenstillstandes. (MICHAEL KAPPELER/dpa)

Heiko Maas tat in der Stunde des Erfolges der deutschen Diplomatie gut daran, seine EU-Amtskollegen zu bremsen. Zwar hat die internationale Gemeinschaft keinen Grund, noch mehr Zeit zu verlieren, denn die Menschen in Libyen leiden. Dennoch ist es politisch wichtig, den Auftrag zur Umsetzung der Berliner Gipfelvereinbarungen den Vereinten Nationen zu übergeben – und gleichzeitig die Afrikanische Union ebenso wie Arabische Liga in die Mitverantwortung zu nehmen.

Ja, die EU wittert Morgenluft bei der Lösung eines mit dem libyschen Bürgerkrieg untrennbar verbundenen Problems. Einige Außenminister würden lieber sofort die Schiffe der Sophia-Mission wieder ins Mittelmeer schicken, um Menschen in Seenot zu retten. Aber was dann? Genau das ist das Problem. Viel ist versprochen worden, aber nichts gelöst. Noch stehen ein dauerhafter Waffenstillstand und ein striktes Waffenembargo nur auf dem Papier. Noch gibt es keine Auffangzentren, in die man Geflüchtete zurückbringen dürfte. Das aber muss geregelt sein, ehe die Europäer die Fluchtroute wirklich dicht machen könnten. Sonst würden sie die Menschen in ein noch größeres Elend zurückzuschicken.