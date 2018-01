Überdurchschnittlich viele Bremer und Niedersachsen haben in den vergangenen Tagen ein SPD-Parteibuch bekommen: Nach dem Sonderparteitag traten viele Menschen in die SPD ein. (dpa)

Ihr turbulenter Sonderparteitag in Bonn hat der SPD überraschend einen weiteren Zulauf an Mitgliedern und eine innerparteiliche Debatte über die Ursache dieses Anstiegs beschert. Zwar gibt es noch keine offiziell bestätigten Zahlen, doch nach einer Umfrage der Nachrichtenagentur AFP unter SPD-Landesverbänden sollen von Sonntag bis Dienstag bundesweit mehr als 1700 Interessierte einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt haben.

In Bremen waren es nach Recherchen des WESER-KURIER 22 Anträge, in Niedersachsen mehr als 150. Dabei soll es sich überwiegend um Online-Anträge handeln – Anträge, die auf dem Postweg die SPD-Geschäftsstellen erreicht haben, blieben weitgehend unberücksichtigt. „Das sind schon mehr Anträge als gewöhnlich“, sagte Roland Pahl, Geschäftsführer der Bremer SPD. Bereits im vergangenen Jahr hatte die SPD durch die Personalie Martin Schulz mehr als 31.000 Mitglieder hinzugewonnen; in Bremen war die Zahl der Mitglieder von 4140 Ende 2016 auf 4248 gestiegen.

Werbung für Parteimitgliedschaften: Kritik an Jusos

Für die niedersächsische SPD bestätigte Pressesprecher Axel Rienhof auf Anfrage ebenfalls einen aktuellen Zulauf: „Wir spüren diesen Schubs seit Sonntag, ich würde das aber nicht überbewerten.“ Es seien auch nicht nur die Jusos dafür verantwortlich, der Parteivorstand werbe ja auch. „Es gibt Neueintritte aus allen Altersgruppen und allen Landesteilen, es sind nicht nur junge Menschen aus der Stadt“, sagte Rienhoff. Die Niedersachsen-SPD verzeichnete im vergangenen Jahr mehr als 3500 Neueintritte, Ende 2017 hatte die Partei dort etwa 57.700 Mitglieder.

Vor dem Hintergrund, dass die Jusos mit ihrer Kampagne „Tritt ein, sag’ Nein“ weiterhin massiv gegen die erneute Bildung einer Großen Koalition kämpfen, wurde sofort die Frage diskutiert: Versucht jetzt das No-Groko-Lager über Neueintritte das Mitgliedervotum zu beeinflussen? Befeuert wurde diese Vermutung durch eine Aussage des nordrhein-westfälischen Juso-Vorsitzenden Frederick Cordes. Dieser hatte der „Rheinischen Post“ gesagt, die Jusos wollten „möglichst viele Groko-Kritiker in die Partei holen, damit wir beim Mitgliederentscheid das Ergebnis sprengen können“. Weiter sagte er: „Wir planen eine möglichst bundesweite Kampagne nach dem Motto ‚Einen Zehner gegen die Groko‘.“ So teuer, so Cordes, sei der Mitgliedsbeitrag für zwei Monate. Hinterher ruderte der Juso-Landeschef jedoch zurück, seine Bemerkung sei wohl etwas zu flapsig gewesen.

Dürfen Neulinge abstimmen?

Cordes' Äußerung war zuvor auf heftige Kritik aus der SPD-Parteiführung gestoßen, ihm wurde sogar parteischädigendes Verhalten vorgeworfen. Es sei mit dem Engagement für die SPD nicht vereinbar, Eintritte für ein bestimmtes Ziel zu instrumentalisieren. Ohnehin habe die Juso-Kampagne nur Symbolcharakter, schließlich gebe es über 443.000 Mitglieder. Auch der Juso-Bundeschef Kevin Kühnert und der Sprecher der Parlamentarischen Linken, Matthias Miersch, lehnten kurzfristige Parteieintritte ab. Die Jusos würden um langfristiges Engagement werben, sagte Kühnert, „weil die Erneuerung der SPD Zeit brauchen wird und mit der Ablehnung der Großen Koalition keineswegs erledigt wäre“. Miersch betonte, Parteimitgliedschaft heiße, „sich zu den Grundwerten zu bekennen“. Wenn jemand nur eintrete, um gleich wieder auszutreten, habe er damit Probleme.

Ob die Neulinge überhaupt abstimmen dürfen, ist fraglich. Aus der SPD hieß es, der Parteivorstand müsse noch Zeitplan und Richtlinien für den Mitgliederentscheid festlegen. Darin werde auch definiert, wer stimmberechtigt sei und wie lange jemand Mitglied sein müsse, um mit abstimmen zu dürfen. Im Organisationsstatut der SPD heißt es allerdings, dass der zuständige Ortsvereinsvorstand über die Aufnahme neuer Mitglieder innerhalb eines Monats entscheiden muss. Spätestens am 23. Februar also müssten die bis Dienstag eingegangenen Eintrittsgesuche bearbeitet sein.

SPD-Unterhändler kommen am Donnerstag zusammen

Das Abstimmungsverhalten der SPD-Mitglieder ist allerdings noch weniger prognostizierbar, als es das beim Sonderparteitag war. 2013 hatte die SPD schon einmal ihre Mitglieder über eine Groko abstimmen lassen, der Parteichef hieß noch Sigmar Gabriel. Damals beteiligten sich 78 Prozent daran. Das Ergebnis: 76 Prozent stimmten dafür. Die Debatte in Bonn hat aber gezeigt, dass die Basis diesmal viel kritischer ist als vor vier Jahren. Allerdings spricht das recht hohe Durchschnittsalter der Genossen – 60 Jahre – gegen eine Absage, denn in der SPD gibt es einen altersbedingten Riss. Das No-Groko-Lager wird von den jungen Parteimitgliedern dominiert, die Älteren scheuen das Risiko und stimmen eher dafür.

Unterdessen wächst in der Union der Unmut wegen Verzögerungen bei den Koalitionsverhandlungen. Da die SPD noch Beratungsbedarf reklamiert, dürften die offiziellen Verhandlungen nicht vor Freitag starten. In der Union besteht die Befürchtung, dass die Gespräche nicht bis Karneval abgeschlossen werden könnten. Dies würde eine Regierungsbildung bis Ostern infrage stellen. Die Unterhändler von CDU und CSU trafen sich am Dienstag, um ihren Kurs abzustimmen. Dagegen kommt das SPD-Team dem Vernehmen nach erst am Donnerstag zusammen. Wenn dann am Freitag die offiziellen Gespräche begännen, könne auch am Wochenende verhandelt werden, hieß es bei der Union.