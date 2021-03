Unser Gastautor Leo Trentmann, Regionalvorsitzender des Berufsverbandes niedergelassener Gastroenterologen in Bremen. (Leo Trentmann)

Der Aufschrei zum Stellenabbau bei der Geno war zu erwarten. Immer dann, wenn ein Sanierungskonzept für die Geno vorgelegt wird, melden sich entsprechende Stimmen. Die medizinische Behandlung und die Erwartungen der Bürger an das Gesundheitssystem haben sich in den vergangenen zehn Jahren deutlich verändert. Seit fast 40 Jahren beobachte ich nun schon die Situation der Bremer Krankenhauslandschaft. Aus meiner Tätigkeit als niedergelassener Arzt sind mir Marktmechanismen wie Kostenkontrolle und strategisches Agieren im ambulanten Gesundheitswesen durchaus vertraut. In den letzten Jahrzehnten sind viele Fehler bei der Sanierung der Geno gemacht worden. Es gab aber durchaus auch kluge Vorschläge, die allerdings durch persönliche Profilierungssucht, Eigen- oder Gruppeninteressen verhindert wurden.

Ein Beispiel ist der Streit um das Konzept für das Krankenhaus Bremen Ost. Natürlich ist Gesundheit kein marktwirtschaftliches Gut. Das Ziel der Geno kann nicht sein, Gewinne wie bei einer Aktiengesellschaft zu erwirtschaften, sondern es gilt, die Einnahmen durch Kassen und Träger sinnvoll im Sinne der Patienten auszugeben. Es geht aber auch darum, Steuergelder im Sinne der Steuerzahler klug einzusetzen, denn die Kommentare zur Steuerverschwendung bei der Geno sind noch nicht lange verhallt. Bevor man also zu der Überzeugung gelangt, dass eine ausreichende medizinische Versorgung unter den gegebenen Umständen nicht möglich ist, müssen alle Optionen einer betriebswirtschaftlichen Optimierung geprüft werden.

Senatorin Bernhard hat sich hier in besonderer Weise bemüht, die unterschiedlichen Interessen aufzunehmen und abzuwägen. Eine Vorverurteilung von Beschlüssen und Entscheidungen steht niemandem zu, der mit den Interna nicht ausreichend vertraut ist. Ein Zeichen linker Politik ist schließlich Solidarität und Nähe zu allen Betroffenen, aber auch, unpopuläre Entscheidungen zu treffen, die dem Wohle aller dienen. Wer allerdings der Auffassung ist, dass die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, um qualifizierte Medizin zu betreiben, um eine ausreichende Pflege sicherzustellen oder Krankenhausambulanzen auch im Bagatellfall aufsuchen zu können, weil es zeitlich gerade passt, muss sich mit dem Gedanken befassen, dass es erforderlich ist, die Defizite durch Steuereinnahmen zu decken. Das würde nahelegen, einen Solidarbeitrag für alle wieder einzuführen. Finanzprobleme im Gesundheitswesen gibt es nicht nur im Land Bremen.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie. Seit 2006 ist er Regionalvorsitzender des Berufsverbandes niedergelassener Gastroenterologen in Bremen.