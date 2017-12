Auf ihrem Bundeskongress Ende November zeigten die Jungsozialisten klare Kante gegen die Große Koalition. (dpa)

Herr Ittekkot, laut Martin Schulz sollen die Gespräche mit der Union über eine Regierungsbildung ergebnisoffen sein. Dabei spüren alle, dass das „Paarshippen“ längst begonnen hat.

David Ittekkot: Wir sehen das sehr kritisch, sowohl die Jusos bundesweit als auch die Jusos in Bremen. Wir befürchten, dass eine Große Koalition wieder ein schwerer Schlag gegen unsere Glaubwürdigkeit wird. Die Parteispitze hatte am Wahlabend einen klaren Beschluss gegen eine Neuauflage der Großen Koalition gefasst und diesen erneuert, nachdem Jamaika gescheitert war. Dieser Beschluss wurde dann im Laufe einer Woche wieder umgekehrt. Irgendwann sagen sich die Wähler: Mensch, das ist aber keine glaubwürdige Partei! Gerade für eine Partei, die in den vergangenen Jahrzehnten schon sehr viel von ihrer Glaubwürdigkeit verloren hat, ist das ein fatales Signal.

Die Jusos haben eine Unterschriften-Kampagne unter dem Hashtag „#NoGroKo“ gestartet. Was hat der SPD-Nachwuchs eigentlich gegen die Groko?

In den letzten vier Jahren hat es auch Sachen gegeben, die die SPD durchgesetzt hat, etwa den Mindestlohn. Aber man hat im vergangenen Jahr gemerkt, dass die Gemeinsamkeiten einfach aufgebraucht sind. Am Ende war man nur noch genervt voneinander. Bei der EU-Zulassung von Glyphosat hat man gesehen, dass die Union teilweise einfach ihr Ding macht und sich nicht an Koalitionsabsprachen hält. Zudem muss man einfach feststellen: Die Große Koalition ist abgewählt! Beide Parteien haben bei der Bundestagswahl große Verluste hinnehmen müssen. Wenn wir trotzdem die Große Koalition weiterführen, und es weiterhin

keine Polarisierung zwischen den großen Parteien gibt, dann wird die AfD künftig noch stärker zulegen. Und wenn man der AfD dann auch noch die Oppositionsführerschaft überlässt, bekäme die Partei eine riesige Bühne, etwa durch das Recht auf die erste Entgegnung auf Regierungserklärungen.

Aber kann sich die SPD wirklich der Losung „Erst kommt das Land, dann die Partei“ verschließen?

Diesem Argument kann sich die SPD nicht verschließen, da haben Sie recht. Die Frage ist nur: Ist es wirklich im Interesse Deutschlands, dass man sich vier Jahre weiter durchgewurstelt, nichts Gescheites hinkriegt

und am Ende die AfD vielleicht bei 30 Prozent steht? Oder übernimmt man nicht vielmehr Verantwortung, wenn man sagt: Okay, wir bleiben glaubwürdig und suchen eine Alternative. Es ist eher verantwortungslos als verantwortungsvoll, in die Groko zu gehen.

Ich möchte die Alternativen kurz mit Ihnen durchspielen. Wie stehen Sie zu einer Minderheitsregierung?

Auf Bundesebene hat es noch keine Minderheitsregierung gegeben. Ich fände das spannend: Wie ist das eigentlich, wenn man sich immer wieder neue Mehrheiten suchen muss? Die Parteien und auch die Abgeordneten im Bundestag müssten dann viel mehr über Sachfragen diskutieren.

Und wie wäre es mit einer Kenia-Koalition aus Union, SPD und Grünen?

Die sehe ich sehr skeptisch. Es gilt das gleiche Argument wie im Falle einer Groko: Dann gäbe es einen riesigen Mehrheitsblock im Parlament – und keine polarisierenden Diskussionen mehr.

Die dritte Alternative hat der frühere Bundesfinanzminister Hans Eichel ins Spiel gebracht: eine Große Koalition mit verkürzter Laufzeit als Übergang.

Das finde ich Quatsch. Egal, ob es zwei, drei oder vier Jahre sind – es gelten die generellen Vorbehalte gegen eine Große Koalition. Die verschwinden ja nicht, wenn man solch ein Bündnis verkürzt.

Die vierte Alternative sind natürlich Neuwahlen.

Neuwahlen wären allemal besser, als wenn die SPD durch den Eintritt in eine erneute Große Koalition unglaubwürdig werden würde.

Es wird auf dem Parteitag einen Antrag des Bundesvorstands geben, der offiziell alle Optionen für Gespräche mit der Union offen hält. Der neue Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert hat angekündigt, notfalls einen Gegenantrag zu stellen, der Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU explizit ausschließt. Wäre eine Mehrheit für diesen Antrag überhaupt realistisch?

Ich glaube, dass es dieses Mal ein sehr offenes Rennen ist. Die Stimmung in der Partei ist deutlich anders als vor vier Jahren. Das liegt zum einen am Wahlergebnis, das liegt aber auch an der Erfahrung in der Koalition: Es gab oft die Stimmung, dass mit der Union einfach keine sinnvolle Zusammenarbeit zu machen ist. Auf dem Parteitag wird es natürlich einen gewissen Druck auf die Delegierten geben. Aber viele Leute in der SPD, nicht nur Jusos, haben einfach die Schnauze voll von der Groko.

Wenn es aus Sicht der Jungsozialisten doch nicht klappen sollte und es zur Großen Koalition kommt: Was wären rote Linien für die Jusos?

Oha! Ehrlich gesagt setzen wir ja unsere ganze Energie darauf, jetzt die Groko zu verhindern. Deshalb gibt es im Moment auch keinen klaren Forderungskatalog von uns. Aber rote Linien sind auf jeden Fall in der Geflüchtetenpolitik zu setzen. Es darf keine Obergrenze und keine weiteren sogenannten sicheren Herkunftsländer geben. Auch die Bürgerversicherung gehört dazu. Wobei ich übrigens nicht sehen kann, dass die Union dieses Thema abnicken wird. Und es muss auch darauf hingewirkt werden, dass die Löhne wieder steigen. Aber bis ein eventueller Koalitionsvertrag nicht beschlossen ist, werden wir Jusos eine klare „NoGroKo“-Haltung einnehmen.

Martin Schulz stellt sich heute auf dem Parteitag zur Wiederwahl. Ist er der richtige Mann am richtigen Platz?

Das ist schwer zu sagen. Ich habe ehrlich gesagt keine abschließende Einschätzung dazu. Martin Schulz hatte direkt nach der Wahl mit der Absage an eine Große Koalition eine gute Entscheidung getroffen. Auch nach dem Ende der Jamaika-Verhandlungen stand Martin Schulz weiter zu dieser Position. Aber als dann von anderen ein starker Druck aufgebaut wurde, ist er doch eingeknickt. Insofern ist Martin Schulz für uns Jusos eine Fifty-Fifty-Persönlichkeit. Auf der einen Seite glauben wir schon, dass er im Grunde genommen der Richtige wäre. Nur er muss auch mal zeigen, dass er standhaft bleiben kann.

Sie gehen davon aus, dass der Parteichef trotz des Wahldesasters im Amt bestätigt wird?

Ich gehe davon aus, dass er bestätigt wird. Ich gehe aber auch davon aus, dass es für ihn ein deutlich schlechteres Ergebnis geben wird als beim letzten Mal.

Aber letztlich hat doch vor allem Martin Schulz die SPD in das derzeitige strategische Dilemma geritten. Nach der Wahl hätte er sich alle Optionen offen halten können – was er nun ja auch tut.

Jein. Martin Schulz hat zur gegenwärtigen Lage beigetragen, weil er in der Groko-Frage nicht standhaft geblieben ist. Aber er hat diese Entwicklung sicherlich nicht angeleiert. Das ging, so glaube ich, maßgeblich von der Fraktion aus – und zwar von Personen, die im Seeheimer Kreis hohe Verantwortung haben. Aus meiner Sicht ist es der einzige Fehler in der Strategie von Martin Schulz gewesen, sich von seiner klaren Haltung abbringen zu lassen. Und das wird er sich auf dem Parteitag auch anhören müssen.

Das Gespräch führte Norbert Holst.

Zur Person:

David Ittekkot ist seit mehr als zwei Jahren Landeschef der Bremer Jungsozialisten, der Nachwuchsorganisation der SPD. Der 28-Jährige lebt in Bremen und arbeitet als Psychologe in einer Suchtberatungsstelle in Delmenhorst.