Täglich stehen Pendler auf der Autobahn 27 im Stau. CDU-Politiker Mattfeldt möchte was ändern. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Der CDU-Politiker Andreas Mattfeldt bietet seine Hilfe an. Er will dazu beitragen, „den Engpass und die Staus auf der Lesumbrücke im Zuge der Autobahn 27 schnellstmöglich zu beheben und die erheblichen Verkehrsbehinderungen auf den Umleitungsstrecken einzudämmen“.

So schreibt der Bundestagsabgeordnete in einer Presseerklärung. Darin bietet er dem Bremer Amt für Straßen und Verkehr (ASV) seine Unterstützung an. Welche konkreten Schritte er unternehmen möchte, bleibt offen.

Mattfeldts Anlass, sich in die Debatte einzuklinken: „Jeden Tag stehen dort nicht nur viele Bremer im Stau, sondern auch viele Pendler aus meinem Wahlkreis.“ Er möchte vermeiden, „dass diese Situation die betroffenen Arbeitnehmer und Unternehmen die nächsten zehn Jahre belastet“.

Mattfeldt vertritt im Bundestag seit 2009 den Wahlkreis Osterholz-Verden. Wichtig sei dem Haushaltspolitiker, dass im Bereich der Autobahnbrücke über die Lesum bereits in der zweiten Hälfte dieses Jahres zusätzliche Fahrspuren geschaffen werden, die den Verkehr auf der Autobahn entlasten sollen, heißt es.

Sollte dafür eine Behelfsbrücke gebraucht werden, habe der Bund einen Vorrat an sogenannten Notbrücken. Das Ministerium in Berlin hat bekanntlich bereits in Aussicht gestellt, dass eine dieser Brücken kurzfristig zur Verfügung stehen würde. Außerdem: „Für die betroffenen Autofahrer ist es sehr wichtig, dass der Verkehr auf den Ausweichstrecken störungsfreier laufen kann.

Deshalb ist die kurzfristige Änderung der Ampelschaltung auf der Ritterhuder Heerstraße im Bereich der Wümmebrücke erfreulich“, so Mattfeldt. Er fordert in dieser Frage eine enge Zusammenarbeit zwischen Bremen und dem Kreis Osterholz.

Wie berichtet, hat die Deputation bereits die Deges „Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH“ mit den Planungen für eine neue Brücke beauftragt. Parallel dazu laufen Vorbereitungen, den Verkehr auf den Ausweichstrecken im Nordbremer Stadtgebiet durch eine sogenannte Grüne Welle flüssiger zu gestalten.