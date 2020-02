Thomas Kemmerich (FDP) Ministerpräsident von Thüringen, kommt in den Thüringer Landtag zum Gespräch mit der Landtagspräsidentin. (Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa)

Es war wohl doch etwas voreilig, als Annegret Kramp-Karrenbauer nach der Wahl eines FDP-Mannes mithilfe von AfD und CDU zum Ministerpräsidenten in Thüringen sofort Neuwahlen forderte. Das fällt der CDU-Vorsitzenden jetzt auf die Füße. Nach dem stundenlangen Erfurter Krisengespräch in der Nacht zum Freitag musste sie dem von ihr kritisierten CDU-Fraktionschef Mike Mohring entgegenkommen.

AKK in der Zwickmühle

So musste Kramp-Karrenbauer schlucken, dass jetzt zuerst die parlamentarischen Möglichkeiten ausgelotet werden, um den „Fehler“ zu korrigieren. Sollte dies nicht möglich sein, sei auf jeden Fall eine Neuwahl nötig. Kramp-Karrenbauer steckt bis zu einem gewissen Grad in einer Zwickmühle. Wobei es in dem Konflikt nebenbei auch darum geht, Ost und West zusammenzuhalten. Eine Neuwahl ist allein mit den Stimmen von FDP und CDU gar nicht zu erreichen. Allein für einen Antrag sind 30 Stimmen nötig, die beiden Parteien haben zusammen nur 26 Sitze. Und für den tatsächlichen Beschluss, neu zu wählen, sind zwei Drittel oder 60 der insgesamt 90 Stimmen im Thüringer Landtag nötig.

Zudem muss die Thüringer CDU bei einer Neuwahl mit erheblichen Verlusten rechnen. Rot-Rot-Grün könnte auf eine Mehrheit hoffen. Nach einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und n-tv käme die FDP von Thomas Kemmerich nach dessen umstrittener Wahl zum Ministerpräsidenten jetzt nicht mehr in den Landtag. Die CDU stürzt nach der Umfrage von 21,7 Prozent im vergangenen Herbst auf 12 Prozent ab.

Und auch wenn tatsächlich ein parlamentarischer Weg beschritten werden sollte - etwa bei einem Rücktritt Kemmerichs - steht für die CDU zu befürchten, dass Bodo Ramelow wieder Ministerpräsident wird. Denn es würde sich am Stimmenverhältnis im Landtag nichts ändern, nur am Wahlverhalten. Man könne den Wähler nicht so lange zur Urne bitten, bis einem das Ergebnis gefalle, hieß es in der Thüringer CDU. Der Unmut der Bürger sei nicht zu unterschätzen.

Mohring gibt Fraktionsvorsitz ab

Erste personelle Konsequenzen in der CDU treffen den Fraktionschef Mohring. Dieser habe während der Krisensitzung in der Erfurter Fraktion seinen Rücktritt in Aussicht gestellt, bestätigt die CDU-Chefin. Eine solche Bestätigung interner Debatten ist ein ungewöhnlicher Vorgang, der wohl auch zeigt, wie nervös Kramp-Karrenbauer ist - und wie sehr sie sich über die Vorgänge in Thüringen ärgert, weil Mohring letztlich weder auf sie noch auf Kanzlerin Angela Merkel gehört hat.

Kramp-Karrenbauer versucht nun, den Schwarzen Peter SPD und Grünen zuzuschieben. Grüne oder SPD sollten einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten aufstellen. Es werde jedenfalls keine Stimmen der Thüringer CDU für einen Kandidaten der AfD oder der Linkspartei geben, stellte sie fest. Die Zurückweisung ihres Vorschlages ließ nicht lange auf sich warten.

Kramp-Karrenbauer bekam zwar für ihren mit der Thüringen-CDU abgestimmten Kurs Unterstützung des Parteipräsidiums. Aber der Unmut ist deutlich spürbar. Man könne sich ja nicht einfach über den Willen der Thüringer Parteikollegen hinwegsetzen, murrte etwa Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Und auch CDU-Vize Armin Laschet kritisierte das Krisenmanagement der Partei-Zentrale. „Dass alles nicht funktioniert hat, ist ja nun offenkundig“, zeigte er sich im ARD-Morgenmagazin genervt. Es gehe jetzt darum, den Schaden zu heilen. Parteiinternes sei zweitrangig. Aha - Laschet wird durchaus als Konkurrent von Kramp-Karrenbauer um das Kanzleramt gesehen.

AKK scheint wieder geschwächt

Nach ihrem fulminanten Auftritt beim Leipziger Parteitag im November, als Ruhe in die andauernden Personaldebatten eingekehrt war, scheint Kramp-Karrenbauer jetzt wieder geschwächt. Der Vorwurf steht im Raum, sie habe vor der Ministerpräsidentenwahl in Erfurt nicht eindringlich genug auf die Landes-CDU eingewirkt, sie habe sich nicht durchsetzen können. Und nach der Wahl habe sie übereilt gehandelt. Doch so richtig aus der Deckung kommt kein Präside. Denn sie waren es, die Kramp-Karrenbauer bereits nach der Entscheidung am Mittwoch bei der Forderung nach einer Neuwahl den Rücken gestärkt haben.

In dieser Situation versucht AKK, einen Teil der Verantwortung auch FDP-Chef Lindner zuzuschieben. Sie habe ihn gewarnt, dass er mit einem eigenen Kandidaten der AfD die Möglichkeit biete, erstmals einen Ministerpräsidenten mit in den Sattel zu hieven. Lindner, der die Situation ebenfalls falsch eingeschätzt hat und massiv unter Druck steht, entgegnete: Ja, Kramp-Karrenbauer habe ihm eine Mail geschickt, dass ein eigener Kandidat sehr gefährlich werden könnte. Aber offenbar habe auch sie selbst das Wahlverhalten der Thüringen-CDU nicht einschätzen können.

Lindner behält Vertrauen der Parteispitze

Lindner scheint aus dem Debakel mit einem blauen Auge davon zu kommen, nachdem ihm der FDP-Vorstand am Freitag mit deutlicher Mehrheit das Vertrauen aussprach. Doch seine parteiinternen Kritiker dürften ihn in nächster Zeit besonders genau beobachten. Der Schaden bei Mitgliedern und Wählern ist da. Selbst Lindner räumte ein, dass es jetzt Zweifel an der Grundhaltung der FDP gebe, was das Verhältnis zu AfD betreffe. „Das bedauern wir zutiefst.“

FDP-Vize Wolfgang Kubicki stichelte schon, er erwarte, dass die Union NRW-Ministerpräsident Laschet zu ihrem nächsten Kanzlerkandidaten küre. Kein anderer werde die verschiedenen Kräfte ähnlich gut unter einen Hut bringen können, sagte Kubicki dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Dass AKK wieder angreifbar scheint, dürfte auch ihrem Konkurrenten Friedrich Merz nicht entgangen sein. Der hatte kürzlich angekündigt, dass er seinen Posten als Aufsichtsratschef beim Vermögensverwalter Blackrock Ende März aufgebe, um sich mehr in der CDU zu engagieren.