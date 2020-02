Übte heftige Kritik an der Europa-Politik der Bundeskanzlerin: CDU-Ministerpräsident Armin Laschet auf der Münchner Sicherheitskonferenz. (Tobias Hase)

Acht Tage ist es her, dass Annegret Kramp-Karrenbauer den Bettel überraschend hingeschmissen hat. Ihr Amt als Parteichefin stellte sie zur Verfügung; die Option, 2021 für die Union als Kanzlerkandidatin anzutreten, zog sie erst gar nicht. Seitdem ist die CDU führungslos, auch wenn AKK natürlich offiziell noch im Amt ist. Faktisch jedoch ist sie raus. Die Wunschkandidatin der Kanzlerin, die als Vorsitzende ohnehin nie richtig Fuß fassen konnte, hat aufgegeben. In der CDU stellt sich nach nur 14 Monaten erneut die Machtfrage.

Auch wenn mit Friedrich Merz, Jens Spahn und Armin Laschet schon drei potenzielle Nachfolger in den Startlöchern stehen, entschieden ist noch nichts. Ohnehin hat bisher keiner so richtig Flagge gezeigt. Die Männerrunde taktiert noch. Bemerkenswert obendrein: Alle kommen sie aus Nordrhein-Westfalen.

Söder will schnell Klarheit

Nun gut, es gibt auch noch ein bayrisches Alpha-Tier, das in dieser wichtigen Personalie ein Wörtchen mitzureden hat. Doch Markus Söder geht es dabei mehr ums Grundsätzliche. Soll heißen: Ihn treiben weniger die Personalfragen um, als viel mehr die Strategiefragen. Für den CSU-Chef und Ministerpräsidenten geht es um den zukünftigen Kurs. Wie kann die Union Mehrheiten gewinnen? Und da ist für ihn neben der strikten Abgrenzung zur AfD auch der Umgang mit den Grünen entscheidend. „Am Ende wird es bei der nächsten Wahl ja nicht nur um die Frage Schwarz-Grün gehen, sondern Schwarz oder Grün. Wer ist die Nummer eins, wer stellt den Kanzler oder die Kanzlerin?“, fragte Söder am Sonntag im ARD-Talk bei „Anne Will“. Der CSU-Chef drängt deshalb auf eine schnelle Aussprache zwischen den CDU- und CSU-Spitzen. Über den Kanzlerkandidaten will Söder jetzt ohnehin nicht sprechen. Nur eines stellt er klar: „Der Kanzlerkandidat, der kann nur gemeinsam bestimmt werden.“

Zurück zum NRW-Trio. Dass Spahn und vor allem Merz die CDU-Führung wollen, ist keine Überraschung. Schon bei der letzten Kandidatenkür hatten sie ihren Hut in den Ring geworfen. Dass Armin Laschet noch hinzu kommt, sorgt für zusätzliche Spannung. Der nordrhein-westfälische Landeschef und Ministerpräsident versteht die Kunst des Taktierens bestens. Dass er tatsächlich auf Angriff setzt, haben seine Äußerungen vom Sonntag auf der Münchner Sicherheitskonferenz gezeigt. Plötzlich ging der Mann, dem eine zu große Nähe zu Angela Merkel nachgesagt wird, deutlich auf Distanz zur Kanzlerin. Sie habe im europapolitischen Diskurs mit Frankreich „Mut und Tempo“ vermissen lassen, kritisierte Laschet. Und neben ihm saß Grünen-Chefin Annalena Baerbock und nickte eifrig. Apropos Laschet und die Grünen: Der bestens vernetzte Landeschef gilt für viele in der Partei als idealer Kandidat für ein mögliches schwarz-grünes Bündnis.

Friedrich Merz hingegen geht diese liberale Attitüde völlig ab. Er gilt als Macher, als Mann der Wirtschaft und wird vor allem aus dem konservativen Lager der CDU und von den Ostverbänden unterstützt. Die gute innerparteiliche Vernetzung fehlt ihm, seine politischen Verdienste liegen lange zurück. Und nicht vergessen werden darf: Merz ist trotz seines selbstbewussten bis arroganten Auftretens kein Siegertyp. Seine Niederlage gegen Merkel – sie nahm ihm 2002 den Fraktionsvorsitz ab – hängt ihm noch heute nach. Und auch gegen AKK zog er im Dezember 2018 den Kürzeren.

Jens Spahn wiederum überraschte damals mit einem respektablen Ergebnis. Seitdem hat er weiter an seiner Reputation gearbeitet, gilt als zupackender Minister und als jemand, der sich nicht scheut, unbequem zu sein. Dennoch halten ihn viele in der CDU mit seinen 39 Jahren noch für zu jung – seine große Zeit komme erst. Das mag der Grund sein, weshalb Spahn jetzt eine „Teamlösung“ ins Spiel bringt. Wie weit die aber tragen kann, ist fraglich. Letztlich läuft es eben doch darauf zu, dass nur einer die Nase ganz vorn haben kann. Kaum vorstellbar, dass die CDU ihre drei NRW-Promis – wie in 2018 AKK, Merz und Spahn – wieder durchs Land touren lässt.

Der Showdown wird diesmal intern stattfinden, und da spricht viel für Laschet. Er hat die größte Hausmacht, viel Erfahrung und könnte zwischen Merkelianern und Konservativen am ehesten vermitteln. Auch könnte er sowohl ins Lager der AfD als auch der Grünen abgewanderte Wähler zurück zur CDU holen, während Merz nur rechts von der CDU fischen könnte. Und: Da kaum davon auszugehen ist, dass Merkel ihre Kanzlerschaft vorzeitig beendet, würde es mit Laschet als neuem Parteichef auch leichter fallen, diese Zwischenperiode achtbar zu meistern. Die Konstellation Merz-Merkel hingegen ist kaum vorstellbar und würde die CDU nur noch tiefer spalten.