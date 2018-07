Radikale Palästinensergruppen feuern aus dem Gaza-Streifen Raketen in Richtung Israel. Foto: Sami Shehada/AP (dpa)

Eines davon sei von der Raketenabwehr abgefangen worden, teilte die israelische Armee mit. Eine Abschussrampe sei zerstört worden. Am Morgen sagte ein israelischer Armeesprecher in Tel Aviv, es habe seit mehreren Stunden keine Angriffe mehr gegeben.

Die radikalen Palästinensergruppen Hamas und Islamischer Dschihad hatten am Samstagabend eine Waffenruhe verkündet. Für eine Vereinbarung unter ägyptischer Vermittlung gab es jedoch von israelischer Seite keine Bestätigung.

Am Samstag war es erneut zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas gekommen. Militante Palästinenser feuerten mindestens 100 Raketen und Mörsergranaten auf israelisches Gebiet. Israels Luftwaffe bombardierte gleichzeitig Dutzende Hamas-Ziele. Bei einem Angriff auf ein mehrstöckiges Hamas-Gebäude in Gaza wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in dem Küstengebiet zwei Jugendliche getötet und 14 weitere Menschen verletzt. In der israelischen Grenzstadt Sderot wurden ein Haus und eine Synagoge getroffen und drei Menschen verletzt.

Die israelische Armee habe der Hamas mit massiven Luftangriffen den „härtesten Schlag“ seit dem Gaza-Krieg 2014 versetzt, sagte der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu. Er drohte mit einer Verschärfung der Angriffe, sollten die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen andauern. (dpa)