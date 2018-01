Der vietnamesische Geschäftsmann Trinh Xuan Thanh, der vermutlich aus Deutschland entführt wurde, steht nun in Hanoi vor Gericht. (dpa)

Es ist ein düsteres Bild, das Bui Thanh Hieu und Trung Khoa Le von ihrer Heimat zeichnen. Beide stammen aus Vietnam – ob sie jemals zurückkehren können, ist unklar. Bui Thanh Hieu ist Blogger, Trung Khoa Le betreibt als Journalist die zweisprachige Onlinezeitung „thoibao.de“, auf Deutsch: „Die Welt“. Sie haben regimekritische Texte veröffentlicht. Hieus Blog hat 160.000 Zugriffe pro Tag, Les Webseite wird rund eine Million Mal besucht. Sie sind sicher, dass sie von der vietnamesischen Geheimpolizei beobachtet werden.

In einem voll besetzten Berliner Café – Polizisten haben sich in den letzten Reihen und in der Nähe des Ausgangs postiert – erzählen sie in dieser Woche von Drohungen, die sie erhalten. Es sind Morddrohungen, Beschimpfungen und Drohungen gegen Kinder und Angehörige, sogar Fotos von ihnen und die Adressen sind im Internet veröffentlicht. Die Angst vor Anschlägen ist groß. Selbst die Taschen der Besucher wurden beim Einlass in das Café kontrolliert.

Repressalien und Verhaftungen

So wie Hieu und Le geht es vielen Vietnamesen in Deutschland: Mitglieder des Bundesverbandes vietnamesischer Flüchtlinge erzählen von kleineren Zusammenstößen bei Kundgebungen. Außerdem seien einige Mitglieder auf ihrem Heimweg verfolgt worden. Seit der Entmachtung des USA-freundlichen Wirtschaftsreformers und Ministerpräsidenten Nguyen Tran Dung auf dem Parteitag 2016 nehmen Repressalien und Verhaftungen zu.

Vietnam ist eines der fünf Länder, in dem die meisten Medienschaffenden wegen ihrer Arbeit inhaftiert sind. 19 Blogger sitzen dort zurzeit in Haft, immer wieder werden weitere verhaftet und zeitweise festgehalten, des Landes verwiesen, oder die Regierung erkennt ihnen die Staatsbürgerschaft ab. Anklagen werden unter schwammigen Vorwürfen erhoben. Prozesse finden oft innerhalb weniger Stunden statt. Das Ergebnis sind teilweise drastische Urteile – auch Todesstrafen, das berichtet Anne Renzenbrink, Asien-Expertin bei Reporter ohne Grenzen, an diesem Abend. In der Liste für Pressefreiheit der Organisation rangiert das Land auf Platz 175 von 180 Staaten, 20 Plätze hinter der Türkei. Laut Bui Thanh Hieu arbeiten Mitglieder der Geheimpolizei in der vietnamesischen Botschaft in Berlin. Er sei dort von ihnen verhört worden. Teilweise veröffentlichten diese Polizisten unter deutschen Namen regierungsfreundliche Beiträge in sozialen Netzwerken zu Propagandazwecken, sagt er. Renzenbrink berichtet von 10 000 „Cyber-Soldaten“, die das Internet nach regimekritischen Beiträgen durchforsten, um die Verfasser zu verfolgen.

Prozess gegen Trinh Xuan Thanh

An diesem Montag begann der Prozess gegen den ehemaligen kommunistischen Funktionär Trinh Xuan Thanh in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi. Dem Geschäftsmann wird vorgeworfen, sich als Chef eines staatlichen Baukonzerns persönlich bereichert zu haben. Er soll mehr als 50 Millionen Euro zweckentfremdet und 150.000 Euro davon in die eigene Tasche gesteckt haben. Außerdem soll er eine halbe Million Euro als Schmiergeld für ein Bauvorhaben in Hanoi kassiert haben. Ausländische Medien sind zu dem Prozess nicht zugelassen, ein Diplomat der deutschen Botschaft durfte das Geschehen per Video von einem Nebenraum verfolgen. Neben Thanh müssen sich 21 weitere Männer wegen Korruption und Misswirtschaft vor dem Gericht verantworten. Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe fordert.

Laut einem Bericht vietnamesischer Staatsmedien soll Thanh sein Fehlverhalten zugegeben haben. Seine Anwältin, Petra Schlagenhauf, wies diese Darstellung jedoch zurück. Er habe lediglich eine Mitverantwortung als Aufsichtsratsvorsitzender eingeräumt. Auch sie sitzt im Publikum im Café. Eigentlich sollte sie bei ihrem Mandanten in Vietnam sein. Doch ihr wurde die Einreise in das Land nicht gestattet, obwohl sie bereits den entsprechenden Stempel vorweisen konnte. „Ich musste wieder nach Bangkok zurückfliegen“, sagt sie, „selbst die deutsche Botschaft konnte nichts ausrichten.“

Thanh war im Sommer in Berlin unter rätselhaften Umständen verschwunden, nachdem er sich dort um Asyl bemüht hatte. Die Bundesregierung ist der Ansicht, dass er vom vietnamesischen Geheimdienst entführt wurde. Das Land behauptet, der 52-Jährige sei aus freien Stücken zurückgekehrt.

Im Bayerischen Rundfunk sagte Thanhs Anwältin, dass ihr Mandat „niemals, unter keinen Umständen, freiwillig nach Vietnam zurückgekehrt“ wäre. Sie bezeichnete ihn als Opfer politischer Machenschaften. Glaubt man den Berichten von Hieu und Le, dürfte Thanh nicht das letzte Opfer sein. Gleichzeitig hoffen sie, dass ihre Arbeit irgendwann nicht mehr nötig sein wird. „Aber bis dahin kämpfen wir weiter.“