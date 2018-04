Viktor Orban hält eine Rede vor dem Parlamentsgebäude in Budapest am 170. Jahrestag der Ungarischen Revolution. (Darko Vojinovic)

Viktor Orban ist ein Politiker, der polarisiert. Von uneingeschränkter Zustimmung bis zu erbitterter Ablehnung reicht das Meinungsspektrum in Europa. In seiner ersten Amtszeit als Ministerpräsident von 1998 bis 2002 legte Orban die Fundamente für die EU-Mitgliedschaft Ungarns. Doch seit seiner Wiederwahl im Jahr 2010 befindet sich Orban mit der EU im Dauerstreit.

Innerhalb der EU treibt Orban die Allianz mit Polen, Tschechien und der Slowakei voran. Insbesondere die Ablehnung der EU-Flüchtlingspolitik eint die osteuropäischen Länder gegen Berlin und Brüssel. Orban appelliert dabei an historische Ängste der Ungarn. Von Mitte des 16. bis Ende des 17. Jahrhunderts befand sich Ungarn 150 Jahre lang unter türkisch-osmanischer Herrschaft. Orban sagte im Wahlkampf zur EU-Flüchtlingspolitik: „Man will uns das Land wegnehmen, mit Fremden, die von anderen Kontinenten kommen und uns nicht respektieren.“

Auch ein anderes nationales Trauma der Ungarn nutzt Orban für seine Zwecke. Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg wurde das ungarische Territorium um zwei Drittel reduziert. Seitdem leben knapp drei Millionen Ungarn in den Nachbarstaaten. Dies belastet besonders das Verhältnis zu Rumänien, wo die meisten Auslandsungarn leben. In den vergangenen Jahren haben sowohl die rumänische als auch die ungarische Regierung durch nationalistische Rhetorik die Beziehungen mehrfach stark strapaziert. Dadurch versucht Orban die Auslandsungarn, von denen viele ungarische Pässe haben und in Ungarn wählen dürfen, für sich zu gewinnen.

Weit besser als Orbans Verhältnis zu Rumänien sind seine Beziehungen zu Moskau. Die ungarische Regierung verurteilt die EU-Sanktionen gegen Russland. Der ungarische Politologe Peter Kreko meint: „Russland benutzt Ungarn dabei als eine Art Rammbock gegen die antirussischen Sanktionen der EU.“

Auf wirtschaftlicher Ebene arbeiten Russland und Ungarn eng zusammen. Unter anderem ist Russland am Ausbau eines ungarischen Atomreaktors beteiligt. Einig sind sich Wladimir Putin und Orban auch in ihrer kritischen Haltung gegenüber der EU. Orban nutzt die Beziehung zu Russland, um sich von der EU und den USA unabhängiger zu machen. Eine feste Allianz mit Moskau scheint er aber eher nicht zu beabsichtigen. Auch mit China pflegt der 54-Jährige gute Beziehungen. Ungarn versteht sich als bevorzugter Partner der Chinesen in Osteuropa. Doch eine vorrangige Fixierung Ungarns auf China oder gar ein EU-Austritt sind kaum zu erwarten.

Rammbock Russlands

Orbans Partei „Fidesz“ ist Mitglied des konservativen Parteienbündnisses „Europäische Volkspartei“, in dem auch die deutschen Christdemokraten organisiert sind. Vor allem der Kontakt zur bayerischen CSU ist eng. Mehrfach war Orban Gast der CSU. Mit Horst Seehofer hatte er einen Verbündeten gegen die Flüchtlingspolitik Merkels gefunden. Die Verbindung zur CSU und zur Europäischen Volkspartei ist für Orban sehr wichtig, um eine drohende Isolation seines Landes auf europäischer Ebene zu verhindern.

Während Orbans Außen- und Flüchtlingspolitik nach Meinungsumfragen bei vielen Ungarn populär ist, sind die Reaktionen auf seine Wirtschafts- und Sozialpolitik gespalten. Einerseits betreibt der Ministerpräsident eine neoliberale Wirtschaftspolitik. Er führte eine niedrige Einkommenssteuer von 15 Prozent ein, bei der vor allem Besserverdienende profitieren. Eine der europaweit höchsten Mehrwertsteuern und Sonderabgaben belasten die Normalverdiener. Sozialhilfeempfänger werden zur Teilnahme an einem staatlichen

Arbeitsbeschaffungsprogramm gezwungen. Andererseits vertritt Orban eine Politik des Staatskapitalismus, zum Beispiel durch Renationalisierung im Energiesektor. Im Medien- und Telekommunikationssektor müssen ausländische Firmen Sondersteuern zahlen. Ausländische Banken mussten ungarischen Kunden, die sich durch Kredite in Fremdwährungen stark verschuldet hatten, auf Druck Orbans weit entgegenkommen.

Der Rechtspopulist hat im Wahlkampf vor allem auf seine Flüchtlings- und Europapolitik gesetzt. Er wirft der EU sowie dem ungarisch-amerikanischen Milliardär George Soros, einem Intimfeind Orbans, vor, „ein neues, vermischtes, muslimisiertes Europa“ anzustreben. Die Wahlprognosen für „Fidesz“ lagen bis vor Kurzem noch um die 50 Prozent. Die nationalistische Partei „Jobbik“ liegt bei 20 Prozent, die sozialistische Partei und die liberal-grüne LMP sogar unter zehn Prozent. Die Opposition erzielte bisher mit ihrer massiven Kritik an Orbans Innen- und Sozialpolitik eher mäßigen Widerhall. Doch der überraschende Erfolg eines Oppositionskandidaten bei einer Bürgermeisterwahl in Westungarn macht die Parlamentswahl vielleicht doch noch spannender als gedacht. Die Dominanz Orbans in Ungarn wackelt.

Zur Sache

Unmittelbar vor der Parlamentswahl in Ungarn hat der UN-Menschenrechtsausschuss die Politik von Premierminister Viktor Orban kritisiert. Das Komitee sei sehr besorgt über antisemitische Elemente in den von amtlicher Seite befeuerten Verschwörungstheorien, die Milliardär George Soros zum Ziel hätten, teilte es in Genf mit. Orban gibt dem aus einer jüdischen Familie stammenden Soros ohne jegliche Beweise die Schuld an der massenweisen Migration über die Balkanroute in den Jahren 2015 und 2016.

Generell rief der Ausschuss die ungarische Regierung auf, geplante Maßnahmen gegen Nichtregierungsorganisationen im Zusammenhang mit dem „Stopp-Soros-Plan“ wieder zurückzuziehen. Falls das Paket angenommen werde, bedeute es eine ernsthafte Behinderung der Arbeit von Organisationen der Zivilgesellschaft und ihrer Kritik an Orbans Flüchtlingspolitik.