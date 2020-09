Sinnbild einer gescheiterten Asylpolitik: das mittlerweile abgebrannte Flüchtlingslager Moria (Archivbild). (Filippo Monteforte /dpa)

Die große Frage lautet jetzt: Werden die EU-Mitgliedstaaten sich beim Asylrecht freiwillig einem System unterwerfen, das sie anschließend zur Mitverantwortung zwingen kann? Mit dem aktualisierten Vorschlag der Europäischen Kommission beginnt eine neue Runde in Sachen Solidarität. Der Pakt enthält vieles, was bisher fehlte. Von der Möglichkeit der Küstenstaaten, angesichts absehbarer Überforderung einen Krisenmechanismus auszulösen, bis zur Option für diejenigen Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen können oder wollen, sich in anderer Form zu engagieren.

So will die EU-Kommission Italien und Griechenland ebenso mit ins Boot holen wie Ungarn, Österreich und einige andere. Und doch hat die Sache einen Haken. Denn ohne eine „Koalition der Willigen“ funktioniert dieses flexible System nicht. Die Kommission baut auf die Bereitschaft Deutschlands, Frankreichs, der Niederlande, Belgiens, Schwedens und anderer, auch künftig bereitzustehen, wenn Rettungsschiffe aus Seenot gerettete Asylbewerber in die Häfen bringen.

Es gibt viele gute Ansätze in dem Papier. Von Quoten oder Verteilungsschlüsseln ist keine Rede mehr. Und die Kritiker werden verstehen müssen, dass eine konsequente Abschiebung zu einem neuen Asylrecht dazugehört. Doch wie auch bei Auffangzentren entlang der Außengrenzen müssen sich alle diese Vorschläge an der Praxis messen lassen.

Eine Perversion dessen, was man eigentlich wollte

Vor einigen Jahren hatten sich die Staats- und Regierungschefs für Anlaufstellen ausgesprochen, die sie Hotspots nannten. Das klang vernünftig, doch sie sahen weg und ließen Moria zu dem werden, was es schließlich wurde. Dieses Zentrum war kein Zentrum, sondern ein Lager – und damit eine Perversion dessen, was man eigentlich wollte. Was dort im Namen der EU und ihrer Werte geschah, betrifft die gesamte Gemeinschaft. Es schadet ihr.

Ob die jetzt vorgestellten Grundsätze funktionieren werden und ob die EU wirklich die Instrumente hat, menschenwürdige Auffangzentren mit zügigen Verfahren zu installieren, wird sie beweisen müssen. Um dann hoffentlich ein besseres Moria aufzubauen. So etwas nennt man einen Beleg für die Belastbarkeit der eigenen Versprechen. Darin liegt das Grundproblem des neuen Paktes: Zu viel hat schon bisher nicht geklappt. Und es noch nicht erkennbar, dass es nun endlich anders wird.