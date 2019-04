Menschen halten Kerzen, als sie an einer Gedenkfeier zum 25. Jahrestag des Völkermords in Ruanda im Amahoro Stadion teilnehmen. (Ben Curtis/dpa)

Extrem blutig und brutal – so kann man das 20. Jahrhundert mit seinen Weltkriegen, Revolutionen, kolonialen Konflikten ohne Weiteres beschreiben. Und doch ragt Ruanda in dieser Parade des Grauens heraus: Noch nie sind in einer Explosion der Gewalt so viele Menschenleben in so kurzer Zeit ausgelöscht worden.

Das Schlimmste daran: Es geschah „unter den Augen der Weltöffentlichkeit und in Gegenwart einer weitgehend machtlosen UN-Mission“, wie der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages später in einem Bericht festhielt. Der Massenmord an mindestens 800 000 Menschen, vor allem Angehörige des Tutsi-Volkes, war keineswegs ein spontaner Blutrausch, sondern kalt und nahezu öffentlich geplant – genau wie der Holocaust. Monate zuvor warnte der kanadische UN-General Dallaire die Weltorganisation vor einem drohenden Genozid. Doch man hinderte ihn geradezu daran, die Kernaufgabe der UN-Mission zu erfüllen: Ruanda zu stabilisieren.

Der Weltsicherheitsrat versagte völlig. Nachdem eine Friedensmission in Somalia blutig gescheitert war, setzten insbesondere die USA alles daran, in Bezug auf Ruanda bloß nicht von Genozid zu sprechen. Das hätte nämlich die UN nach einer eigenen Resolution gezwungen, die Zivilbevölkerung robust zu schützen. Stattdessen beschloss man auf dem Höhepunkt des Abschlachtens, die ohnehin sträflich unterdimensionierte UN-Truppe weitgehend abzuziehen. Entsetzlicher konnte sich die Weltgemeinschaft nicht blamieren.

Und sie erwies sich nicht einmal als lernfähig. Nur ein Jahr später sahen wieder UN-Blauhelme tatenlos zu, wie im bosnischen Srebrenica Tausende Muslime von einer serbischen Soldateska massakriert wurden. Als 1999 im Kosovo Ähnliches drohte, wartete die Nato nicht erst ab, bis der UN-Sicherheitsrat die Lage ausdiskutiert hatte, sondern intervenierte erfolgreich. Und die UN? Die richteten immerhin ein Tribunal zum Völkermord in Ruanda ein. Und am 10. Jahrestag der Massaker verabschiedete man einen „Aktionsplan zur Genozid-Prävention“. Doch Menschenleben wird der erst retten, wenn sich die UN von ihren fünf Veto-Mächten emanzipiert haben.