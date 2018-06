Flüchtlingspolitik ist ein bisschen komplizierter, als schnell mal Kreuze über Behördentüren nageln zu lassen. (dpa)

Gutes Timing! Der Bremer Bamf-Skandal zieht immer weitere Kreise, die EU-Innenminister haben auch am Dienstag in Sachen Asylpolitik nichts auf die Reihe bekommen. Und just kündigt Ministerpräsident Markus Söder einen bayerischen Alleingang an: Das Land will abgelehnte Asylbewerber in Eigenregie abschieben, für neu ankommende Flüchtlinge sollen Sammellager ("Ankerzentren") eingerichtet werden.

Bayern will mit harter Linie vorangehen. Das ist gut für das traditionelle Hardliner-Image der CSU. Und das ist noch besser, um bei der Landtagswahl die AfD klein zu halten. Glaubt jedenfalls die Führungsriege der Partei. Allerdings werden Söder & Co. einsehen müssen: Flüchtlingspolitik ist ein bisschen komplizierter, als schnell mal Kreuze über Behördentüren nageln zu lassen.

Mehr zum Thema Treffen der EU-Innenminister Flüchtlingsstreit ohne Lösung Beim Treffen der EU-Innenminister am Dienstag erzielten diese keine Fortschritte im Streit um die ... mehr »

Abschiebeflüge in bayerischen Charter-Jets? Es liegt ja nicht an fehlenden Flugzeugen, dass Abschiebungen schwierig sind. In der Praxis gibt es jede Menge rechtliche Hürden – etwa die mangelnde Aufnahmebereitschaft in den Herkunftsländern. Söder geht volles Risiko. Wenn er große Erwartungen weckt, die er später nicht halten kann, gibt es am Ende einen anderen Gewinner: die AfD.

norbert.holst(at)weser-kurier.de