Überraschende Rochade: Annegret Kramp-Karrenbauer, Ursula von der Leyen und Angela Merkel (v. l.) am Mittwoch bei der Entlassung und Ernennung der Verteidigungsministerin. (MICHAEL KAPPELER/dpa)

Ministerpräsidentin, Parteichefin, Verteidigungsministerin – und in zwei Jahren Kanzlerin? Annegret Kramp-Karrenbauer tritt ein schwieriges Erbe an. Vorgängerin Ursula von der Leyen hat ihr eine Reihe von Altlasten hinterlassen: Kostenexplosion bei der „Gorch Fock“, Berater-Affäre, Mängelverwaltung, rechte Umtriebe in der Truppe – das Ressort ist ein Minenfeld.

Eines muss man der CDU-Vorsitzenden aber lassen: Mut hat sie. Dieses Amt ist ein Schleudersitz. Die Euro-Hawk-Affäre beendete die Karriere von Thomas de Maizière, Karl-Theodor zu Guttenberg versiebte die Bundeswehrreform, Franz Josef Jung stolperte über den Luftangriff bei Kundus, Rudolf Scharping wurden Planschbilder zum Verhängnis.

Kramp-Karrenbauer ist nicht überheblich, auch nicht naiv. Es dürfte ihr klar sein, welch hohes Risiko sie mit dem Einzug in den Bendlerblock eingeht. Sie setzt alles auf eine Karte. Noch vor zwei Wochen hatte die 60-Jährige die Übernahme eines Regierungsamtes verneint, weil es in der CDU so viel zu tun gebe. Das gibt es immer noch. Doch als Verteidigungsministerin bekommt sie jetzt eine große Bühne: Sie wird viel in der Welt unterwegs sein, die Nato-Kollegen sowie Staats- und Regierungschefs treffen, auf Truppenbesuch in Mali und Afghanistan sein. Meistert Kramp-Karrenbauer den Job mit all seinen Herausforderungen, wäre bewiesen: AKK kann Kanzlerin. Sollten hingegen neue Affären oder Skandale aufploppen, dann kann sie das Thema Merkel-Erbe ad acta legen.

Angela Merkel selbst ist mit dieser Rochade ein echter Coup gelungen: Die zuletzt glücklos agierende von der Leyen wird mit einem EU-Topjob versorgt, mit Kramp-Karrenbauer bleibt eine Frau Chefin der Bundeswehr, so ganz nebenbei wird sie in die Kabinettsdisziplin eingebunden. Und Jens Spahn, den manche schon als neuen Verteidigungsminister sahen, kann weiter mit Verve an der Gesundheitspolitik herumdoktern.