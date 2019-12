Umstritten: Böller und Raketen in der Silversternacht. (Paul Zinken/dpa)

Niemand muss an Silvester eigenes Feuerwerk zünden. Was zum Jahreswechsel auf den Straßen passiert, hat nichts mehr mit Tradition zu tun: Unmengen von Feinstaub in die Atmosphäre zu blasen und Menschen mit Leichtsinn zu gefährden, das ist vor allem eines: unnötig. Deswegen wird es Zeit, dass auch in Bremen die Verbotszonen ausgeweitet werden.

Sicher, wer verantwortungsvoll mit Feuerwerk umgeht, kann den Silvesterabend ungestört genießen. Aber eine gefährliche Mischung von Alkohol, Übermut und Euphorie sorgen jedes Jahr für zahlreiche Unfälle. Studien beweisen, dass die Feinstaubbelastung erhebliche und langfristige Folgen für die Gesundheit hat. Mit den aktuellen Verbotszonen rund um Marktplatz und Roland wird der historische Stadtkern geschützt – die Menschen allerdings nicht.

Verantwortung muss manchmal auch Verzicht bedeuten. Feuerwerke vollständig abzuschaffen, ist nicht nötig, die private Nutzung einzuschränken aber schon. Zudem sind immer mehr Bremerinnen und Bremer einem ausgeweiteten Böllerverbot nicht mehr abgeneigt. Die Politik würde deshalb gut daran tun, die Menschen vor sich selbst zu schützen.