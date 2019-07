Bremens scheidende Finanzsenatorin Karoline Linnert verteidigte zuletzt die Schuldenbremse. (Christina Kuhaupt)

Die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns in ihnen, sagt der Lateiner, nur eben auf Lateinisch: Tempora mutantur, nos et mutamur in illis. Das gilt für Hinz, Kunz und Politiker, ob als Einzelperson oder als Generation. Ansichten und Meinungen ändern sich, zwangsläufig und glücklicherweise. Es gibt allerdings auch so etwas wie politische Moden: Unter dem Druck von Stimmen und Stimmungen der Wähler oder in vorauseilendem Wahlkampf können Überzeugungen von heute morgen so was von gestern sein. Das gilt auch für die Schuldenbremse.

Vor zehn Jahren, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, feierte die Große Koalition die Verständigung auf eine verbindliche Schuldenbremse als eine Zeitenwende in der deutschen Fiskalpolitik. Horst Seehofer (CSU), damals bayerischer Ministerpräsident, sprach von einer „Wetterwende“ und traf damit ins Schwarze. Denn das Klima hat sich verändert: Einige Politiker auf Landes- und Bundesebene können der Schuldenbremse in ihrer Kompromisslosigkeit nicht mehr viel abgewinnen. Die SPD in Niedersachsen will Ausnahmen zulassen. In Bremen gibt es rot-grün-rote Umgehungsüberlegungen. Auf Bundesebene haben die Grünen zum Angriff geblasen.

Die Finanzkrise fegt nicht mehr wie ein Wirbelsturm über Europa, zerschlägt Banken und peinigt Regierungen. In Deutschland trüben derzeit ein paar graue Wölkchen den Himmel, die Konjunktur beginnt zu schwächeln. Die Steuereinnahmen sind immer noch hoch, die Zinsen niedrig, warum also nicht zu den alten Spielregeln für die Staatsverschuldung zurückkehren? Danach gibt es gute und schlechte Schulden: Guten stehen Investitionen in die Zukunft gegenüber, die sich rentieren. Bei schlechten Schulden handelt es sich beispielsweise um Kredite für laufende Ausgaben, die in einem gesunden Haushalt aus den Einnahmen gedeckt werden.

Welche Farbe soll die Null haben?

Welche Schulden darf man aber den nächsten Generationen hinterlassen? Schulden in Form von Krediten in Milliardenhöhe? Darf einer grünen Null (besserer Klimaschutz) oder einer betongrauen (Abbau des Sanierungsstaus) die schwarze Null im Haushalt (keine Neuverschuldung) geopfert werden? Wann engt die Schuldenbremse politische Entscheidungen für die Zukunft in unvertretbarer Weise ein, wann verringert sie schon heute den Spielraum der Zukunft in unverantwortlichem Ausmaß?

Diese Fragen sind berechtigt, aber sie sind auch dem Zeitgeist geschuldet. Alle Welt redet von Entschleunigung, aber niemand lässt sich gerne bremsen. Mit konsequentem Sparen kann man sich in der Politik momentan keine Lorbeeren verdienen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wurde vorgeworfen, sich mit der schwarzen Null einen Lebenstraum auf Kosten der Infrastruktur zu erfüllen. Dem aktuellen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) wird vorgehalten, Schäubles Sparpolitik fortzusetzen. Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) und ihr niedersächsischer Kollege Reinhold Hilbers (CDU) sind unbequem, obgleich sie mit ihrem Sparkurs umsetzen, wozu sie die Landesverfassung beziehungsweise das Grundgesetz verpflichtet.

Schuldenmachen ist auf privater Ebene salonfähig, auf politischer Ebene wird es wieder konsensfähig. Das liegt selbstverständlich auch daran, dass Deutschland nie wie Italien, Island oder Griechenland von einem Staatsbankrott bedroht war. Eine gesunde Verschuldung bemisst sich auch an ihrem Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Das ändert aber nichts daran, dass Schulden auch Resultat politischer Mutlosigkeit sind. Viel zu verteilen ist einfach, wenig zu vergeben ist schwer. Alle zu bedienen, ist populär, wer Prioritäten setzt, eckt an.

Wahlgeschenke können teuer werden

Wer wegen des Investitionsstaus gegen die Schuldenbremse argumentiert, blendet aus, dass Geld da ist: 365 Milliarden Euro. Sie werden eben nur anders verwandt. Politische Kompromisse werden auf einem größten gemeinsamen Nenner gefunden, wobei groß für Kosten steht. Mütterrente, Baukindergeld oder Rentenpakete sorgen bei Wählern für gute Laune. Wer möchte schon auf solche Stimmungsaufheller verzichten, wenn sie erst viele Jahre später zu bitteren Pillen werden können?

Dabei gibt es, Ältere erinnern sich vielleicht, andere Möglichkeiten, sich Geld zu beschaffen: das eine lassen, um das andere tun zu können, heute Rücklagen bilden, um morgen Projekte anzugehen. So zu entscheiden, kostet Mut. Man nennt es regieren. Quidquid agis prudenter agas et respice finem, so der Lateiner – wie immer du handelst, handle klug und bedenke das Ende.