Ein großes Privileg ist die eigene soziale Herkunft. So haben bereits die Ergebnisse der Pisa Studien gezeigt, dass Schüler aus höheren sozialen Schichten bessere Noten haben. (Daniel Karmann /dpa)

Das Übel beginnt mit Unverständnis. Egal, ob über soziale Ungleichheit, Kinderbetreuung, Schulabschlüsse oder Geschlechtergerechtigkeit diskutiert wird: Ein simples „Verstehe ich nicht“ oder ein flapsiges „Hä?“ übermitteln immer öfter, dass vielen nicht bewusst ist, wie gut es ihnen vergleichsweise geht. Der öffentlichen Debatte würde es nicht schaden, wenn Menschen ihre Vorteile erkennen und anerkennen.

Wer in den vergangenen Monaten Debatten über Feminismus, Rassismus oder Diskriminierung auf sozialen Netzwerken verfolgt hat, wird irgendwo über diesen Begriff gestolpert sein: Privilegien. Männer sollen sie grundsätzlich haben, weiße Frauen auch, genauso wohlhabende Menschen aus den ehemaligen westdeutschen Bundesländern. Doch unabhängig davon, wen sie betreffen: Sie beeinflussen die Art, wie wir leben.

Privilegiert sind viele, auch, wenn sie das nicht merken. Schon die Ergebnisse der Pisa-Studien zeigen, dass Schüler aus höheren sozialen Schichten bessere Noten haben. Unser Alltag ist geprägt von Vor- und Nachteilen, die aus unserer Herkunft, unserem Geschlecht oder unserer sozialen Stellung erwachsen. Das zu verleugnen, heißt, die Augen vor den Herausforderungen der modernen Gesellschaft zu verschließen.

Nur wer sich als tough genug erweist, sollte es an die Spitze schaffen.

Privilegien sind nie nur von sozialen Indikatoren abhängig, sie beziehen sich auf Individuen. Das zeigt sich an der Diskussion über Frauenquoten: Es gibt zahlreiche Frauen, denen eine erfolgreiche Karriere ohne eine entsprechende Quotierung gelungen ist. 2014 sprachen sich in einer Umfrage einer Unternehmensberatung knapp 100 von 150 Managerinnen gegen eine Frauenquote aus. Das zeigt: An die Spitze sollte es nur schaffen, wer sich als tough genug erweist. Das lässt sich auf fast jeden Disput über Gleichstellung von Frauen, Migranten oder Menschen mit körperlichen Einschränkungen beziehen: Einzelne setzen sich immer gegen jeden Widerstand durch. Daraus aber zu schließen, dass niemand von ihnen Unterstützung benötigt, ist kleinlich und schlichtweg falsch.

Positiv ausgedrückt können Privilegien eine Hilfe in allen Lebenslagen sein. Wer privilegiert ist, kann sich auch mal über eine Regel hinwegsetzen. Wer privilegiert ist, findet schneller seinen Weg. Privilegien sind nämlich vor allem eines: Die Freiheit, wählen zu können. Nicht nur in demokratischen Prozessen, sondern tagtäglich. Wer sich zwischen Uni und Ausbildung entscheiden kann, wer ohne Nachteile in Elternzeit gehen kann, wer ein Jobangebot ablehnen kann, hat Vorteile. Sicher: Jeder Mensch muss Hürden überwinden, Probleme bewältigen, Rückschläge akzeptieren. Doch je nachdem, wie privilegiert wir sind, sind diese Hindernisse kleiner. Wer beispielsweise nach dem Studium keinen Job findet und sich finanziell auf seine Eltern verlassen kann, ist privilegiert. Das ist nichts Schlechtes. Aber es ist eine Tatsache, der sich jeder bewusst sein sollte.

Es gibt ein Spiel, „The Privilege Game“ genannt, das Sozialarbeiter und Lehrer weltweit mit Jugendlichen gespielt haben. Hunderte Videos dieser Aktion sind auf Videoplattformen zu finden. Das Prinzip: Die Jugendlichen müssen 40 Fragen mit Ja oder Nein beantworten. Für jedes Ja dürfen sie einen Schritt nach vorne machen. Am Ende ist die Gruppe über eine große Fläche verteilt, manche haben 40 Schritte gemacht, viele keinen einzigen. Die Fragen sind denkbar simpel: Leben deine Eltern noch zusammen? Gibt es bei dir Zuhause einen Computer? Musstest du noch nie hungrig ins Bett gehen? Kannst du die Hand deines Partners ohne Probleme in der Öffentlichkeit halten? Bist du schon immer davon ausgegangen, dass du einmal studieren wirst? Philosophische Grundsatzdebatten sucht man in diesen Fragen vergeblich.

Es sind Kleinigkeiten, die Privilegien ausmachen.

Doch sie machen eins klar: Es sind Kleinigkeiten, die Privilegien ausmachen. Ein Dach über dem Kopf, eine intakte Familie, ein uneingeschränkter Zugang zu digitalen Instrumenten. Das anzuerkennen, ist wichtig, damit wir verstehen, aus wie vielen Lebensrealitäten unsere Gesellschaft besteht. Wer nur in seiner Blase bleibt, ist rücksichtslos. Unterstützung fängt da an, wo man sich seiner eigenen Umstände bewusst wird.

Es geht nicht darum, alle Menschen gleich zu machen. Es geht auch nicht darum, alle Privilegien abzuschaffen. Es geht darum, ein Bewusstsein für sie zu entwickeln und sie zu hinterfragen. Das ist ein individueller Prozess, der gesellschaftliche Folgen haben kann: Wer sich selbst hinterfragt, kann die Nöte anderer viel besser verstehen. Wer seine Privilegien angemessen einsetzt, eröffnet auch anderen Entscheidungsfreiheit. Diese Empathie hat unsere Gesellschaft bitter nötig.