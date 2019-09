Ursula von der Leyen will das Ressort zum Schutz des europäischen Lebensstils nicht umtaufen. (Seco/DPA)

Ursula von der Leyen konnte sich nicht lange im Lob über ihr neues Kommissionsteam sonnen. Jetzt steht die künftige Chefin der wichtigsten EU-Behörde im Mittelpunkt scharfer Kritik. Auslöser sind Unklarheiten bei der Bezeichnung des Ressorts, in dem es um die Migrationspolitik der EU gehen soll. Als Vizepräsident ist der Grieche und langjährige Chefsprecher der Juncker-Kommission, Margaritis Schinas, vorgesehen. Bisher trug das Dossier die Überschrift „Migration, Inneres und Bürgerschaft“. Über Schinas‘ Verantwortungsbereich schrieb die designierte Kommissionspräsidentin dagegen „Schützen, was Europa ausmacht“. Im Englischen werde der Grund der Aufregung noch deutlicher, sagen Sozialdemokraten, Grüne und Liberale: Da lautet die Überschrift „Protecting our European way of life“ (Schutz unserer europäischen Lebensart).

Philippe Lamberts, Co-Fraktionschef der Grünen im Europa-Parlament, mokierte sich als Erster darüber, dass von der Leyen die europäische Lebensart gegen Migranten ausspiele und mit dieser Wortwahl „nach der Pfeife der Rechtsextremen tanzt“. Die liberale ungarische Abgeordnete Katalin Cseh fühlte sich gar an die Begrifflichkeiten von Premier Viktor Orbán erinnert und sagte: „Man kann Populismus nicht bekämpfen, indem man ihn zum Mainstream macht.“ Am Donnerstag mokierte sich sogar der scheidende Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im TV-Sender Euronews über die Wortwahl: „Ich denke, dass das geändert werden muss.“ Inzwischen haben die Fraktionschefs von der Leyen für kommende Woche nach Straßburg gebeten. „Wir wollen darüber reden“, kündigte Parlamentspräsident David Sassoli an. „Einige Titel haben zu Verwirrung geführt.“

Dabei geht es nicht nur um den Titel. Jeder neue EU-Kommissar erhält einen Brief mit genauer Aufgabenbeschreibung. Darin heißt es für Schinas unter anderem: „Wir müssen die berechtigten Ängste und Befürchtungen wegen der Folgen ungeordneter Migration auf unsere Wirtschaft und Gesellschaft ernstnehmen.“ Juncker kommentierte das mit dem Hinweis, ihm gefalle die Idee nicht, dass „der Schutz des europäischen Lebensstils“ der Migration entgegenstehen solle. Einer Kommissionssprecherin zufolge lehnt von der Leyen bisher eine Namensänderung ab.