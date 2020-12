Wer bekommt die meisten Impfdosen ab? Diese Frage bestimmt die derzeitige Debatte. (Carlos Giusti /AP /dpa)

Es war abzusehen, dass die Debatte um eine angemessene Corona-Politik bald von der Diskussion um die geeignete Impf-Strategie abgelöst werden würde. Die Fragen, die im Raum stehen wie Dinosaurier, sind heikel: Wessen Leben ist besonders schützenswert? Wer kann länger auf eine Impfung warten? Wie geht man vor, wenn man sozusagen die Weltbevölkerung impfen will? Dürfen reiche Nationen arme Staaten eiskalt übergehen oder sich ihnen gegenüber Vorteile verschaffen?

Die Weltbevölkerung – abgesehen von Impfgegnern, die schon seit Längerem lauter werden. Sie mischten bei den „Querdenker“-Demonstrationen mit und entwickeln missionarischen Eifer. Es reicht ihnen nicht, für sich selbst zu entscheiden, sich von Impfungen fernzuhalten. Nein, als Besserwisser vom Dienst geben sie sich obendrein große Mühe, andere massiv zu verunsichern und zu manipulieren. Momentan sieht es allerdings so aus, als ob – wenn die Regierung nicht ordnend eingriffe – sich in Bremen vor der Messehalle 7 eine Schlange aus Impfwilligen mit hochgerollten Ärmeln bildete, die sich bis nach Bremerhaven erstreckte.

In Indonesien werden zunächst die „aktivsten und exponiertesten“ Menschen im Alter von 18 bis 59 Jahren geimpft, die viel unterwegs sind und viele andere treffen, um schnellstmöglich für Herdenimmunität zu sorgen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahns Taktik fängt dagegen bei den verletzlichsten Bevölkerungsgruppen an, bei den Menschen im Alter über 80 Jahren. Doch einerlei welche Strategie, entscheidend scheint momentan allein, wer die meisten Impfdosen abbekommt.

Der europäischen Solidarität verpflichtet

Der „Tagesspiegel“ berichtet, dass Deutschland und die EU offenbar auf zig Millionen zusätzliche Impfdosen verzichtet hätten. Der „Spiegel“ beklagt ein „Planungsdesaster“. Die USA, Japan, Kanada hätten umfangreich Impfstoff gekauft, die EU habe gezögert. Und weiter: „Berlin hat sich in der Impffrage kompromisslos der europäischen Solidarität verpflichtet. Nicht nur die einflussreichen, wirtschaftsstarken Nationen sollen zum Zug kommen, sondern auch die kleinen Staaten (...) Gleichzeitig aber steht die Bundesregierung in der Verpflichtung, bestmöglich ihre eigenen Bürger zu schützen.“

Steht also auch er Senat in der Pflicht, für Bremen am meisten rauszuholen? Das ist nicht einfach, als mangels Masse – Pardon – politischer Geschwisterzwerg unter etwas größeren und viel größeren Landesbrüdern und -schwestern. Andreas Bovenschulte bemüht sich. Er mopperte in der Bürgerschaft gegen den Bund; er habe sich mehr erhofft, als Impfdosen für 15.000 bis 20.000 Personen in Bremen. Für das Bremen, wohlgemerkt, in dem die Gesundheitsbehörde der Bevölkerung werktags von 8 bis 20 Uhr maximal 1500 Impfungen verpassen wollte – bis ein Unternehmerverbund ein deutlich ehrgeizigeres Konzept auf den Tisch packte.

Mehr zum Thema Erst Schutz der Schwächsten Impf-Reihenfolge steht - Höchstwert bei Corona-Infektionen Immer mehr Corona-Tote, immer mehr Infizierte in Deutschland: Das Virus fordert jeden Tag viele ... mehr »

Bremen zuerst? Deutschland zuerst? Westeuropa? Im sogenannten globalen Dorf werden die Ellbogen ausgefahren und Gartenzaunpfähle angespitzt. Jeder ist sich selbst der nächste, das ist sogar verständlich: Das Virus geht mit gewaltigen sozialen und wirtschaftliche Schäden einher. Doch es liegt im Charakter einer Pandemie, dass sich alle Menschen anstecken und schwer erkranken können. Von der ansonsten gerne bemühten Solidarität ist wenig übrig. Jeder Regierungschef gewinnt an Ansehen, wenn er für Impfdosen für seine Schäfchen, für seine Wählerchen beschafft.

UN-Generalsekretär António Guterres mahnte am Freitag im Bundestag: Die Impfstoffe müssten „als globales öffentliches Gut“ betrachtet werden. Wenn man nicht schon früher erlebt hätte, dass der Nationalismus keinesfalls überwunden ist, wünschte man sich, dass die WHO die Verteilung in die Hand nähme, ohne Rücksicht auf Reichtum und politischem Einfluss. Dass sie da anfinge, wo es am meisten nottut, weil sich die Menschen nicht vor Ansteckungen schützen können. Eine Allianz namens Covax soll für Ausgleich sorgen: Länder mit einem höheren Einkommen finanzieren die Impfstoffe für 92 einkommensschwache Staaten mit. Wann? Darüber wird nicht berichtet. Erst sind offenbar andere dran.