Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich für einen Doppeljob entschieden, bei dem sie die Modernisierung der Bundeswehr mit den Aufgaben der CDU-Vorsitzenden vereinbaren muss. (HANSCHKE/REUTERS)

Annegret Kramp-Karrenbauer holen jetzt all die alten Aussagen ein. Ein Beispiel aus dem November 2018, als sie als Kandidatin für den CDU-Vorsitz sagte: „Man darf um nichts in der Welt den Eindruck erwecken, man nütze ein solches Amt nur, weil man den nächsten Sprung ins nächste Staatsamt machen will“. Damit machte sie deutlich, dass es ihr nach dem Wechsel an die Spitze der CDU um die Partei gehe, nicht um ein Sprungbrett für eine bundespolitische Karriere.

Im „Heute-Journal“ versuchte Claus Kleber nun gleich dreimal, ihr zu entlocken, ob sie das neue Amt als Verteidigungsministerin als längerfristiges Projekt sehe. Oder als Wegbereiter ins Kanzleramt, wenn Angela Merkel spätestens 2021 aufhört. Eine klare Antwort erhielt er nicht. „So lange ich dieses Amt innehabe, werde ich mit aller Kraft für die mir Anvertrauten mich einsetzen“, sagte AKK. Es gehe nicht um die Frage wie lange, sondern „wie intensiv, wie gut man das macht.“ Sie begründete die Übernahme damit, dass Verteidigung, innere und äußere Sicherheit die höchste Priorität genießen, wenn die Vorsitzende der größten Regierungspartei selbst das Amt übernimmt – und halt kein Fachpolitiker.

Der parteiinterne und mediale Umgang mit Kramp-Karrenbauer erinnert etwas an den mit SPD-Mann Martin Schulz. Da wurde auch irgendwann alles auf die Goldwaage gelegt. Und er konnte nach dem Scheitern von Jamaika und der Bildung einer erneuten Großen Koalition nicht Außenminister unter Merkel werden. Weil er nach der Bundestagswahl das unter ganz anderen Vorzeichen mal ausgeschlossen hatte.

Während Kramp-Karrenbauer fehlender Mut zum Risiko nicht nachgesagt werden kann, hat es das politische Schicksal dieses Mal gut mit der Kanzlerin gemeint. Plötzlich hat sich alles gefügt, wie sie es selbst wohl kaum vor drei Wochen noch gedacht hätte, wo man sich am Rande des G-20-Gipfels in Osaka schon auf den niederländischen Sozialdemokraten Frans Timmermans als künftigen EU-Kommissionspräsidenten verständigt zu haben schien. Das dachte auch der mitgereiste Vizekanzler Olaf Scholz.

Ob Merkel schon ahnte, dass die Osteuropäer da nicht mitziehen? Weiter unklar ist, wer letztlich Ursula von der Leyen auf den europäischen Schild gehoben hat. Und wie es dann genau zu Kramp-Karrenbauer als neuer Dienstherrin der Bundeswehr gekommen ist. Sicher, Merkel und AKK konnten so eine große Kabinettsumbildung vermeiden. Und dass die 182 000 Soldaten, denen von der Leyen noch ein generelles Haltungsproblem attestiert hatte, nun zur Chefsache gemacht werden, kann dem Land sicher nur dienen.

Merkel wird sich an diesem Freitag der Hauptstadtpresse in der Bundespressekonferenz stellen, es wird viele Fragen zum Coup mit Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin geben. Beide werden am Sonnabend dann zusammen am Gelöbnis von rund 400 Rekruten teilnehmen, am Jahrestag des Deutschen Widerstands vom 20. Juli 1944 – ihr letzter offizieller Termin vor einer Sommerpause. Da aber für die Vereidigung von Kramp-Karrenbauer der Bundestag für den 24. Juli zusammengerufen wird, könnte man sich dort noch einmal sehen.

Am 31. August wird Olaf Scholz (SPD) Merkel im Kabinett vertreten. Am 7. August gibt es keine Sitzung, sodass Merkel mal zwei Wochen fast frei haben könnte. Ende Juli finden wieder die Bayreuther Festspiele statt – danach ist die Kanzlerin oft nach Südtirol gereist. AKK wird dagegen weniger entspannt in die kurze Sommerpause starten können.