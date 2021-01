Eine Demonstrantin hält ein Schild mit der Aufschrift "Freedom for Navalny" (Freiheit für Nawalny) bei einem Protest für die Freilassung des russischen Oppositionsführers vor der russischen Botschaft in Stockholm. (Fredrik Sandberg /TT News Agency /AP /dpa)

Wochenlang haben wir jetzt angestrengt nach Westen geschaut, über den Atlantik. Dabei geriet in den Hintergrund, was sich im Osten abspielt – Dank Alexej Nawalny haben wir einen Grund, uns mal wieder umzudrehen. Für Deutschland geht es dabei um einiges – nicht nur, weil der russische ­Oppositionelle hier nach einem Giftanschlag gesund gepflegt wurde. Als zweifellos politisch Verfolgter hätte er auf Dauer hierbleiben können, aber er wollte nicht. Schon deshalb nicht, weil damit das Kalkül von Kreml-Chef Wladimir Putin aufgegangen wäre: Der Störenfried war zwar nicht tot, aber doch weitgehend unschädlich im Ausland. Im westlichen Exil geraten Dissidenten in Vergessenheit, man verliert das Interesse an ihren Mahnungen. Das war schon bei Alexander Solschenizyn so.

Moderne Medien als Waffe

Nawalny aber kehrte im vollen Bewusstsein aller Risiken zurück. Ein charismatischer Rebell, der seine Anhänger nicht einfach verlässt. Jedes autokratische System hasst solche Leute, weil sie ihm ganz ohne Gewalt gefährlich werden können. Nawalnys Waffen sind die modernen Medien und sein investigatives Anti-Korruptionsteam. Der Film über den ominösen, vom Inlandsgeheimdienst scharf überwachten Riesenpalast an der Schwarzmeerküste wurde binnen weniger Tage 60 Millionen Mal bei Youtube abgerufen.

Da war Nawalny schon wieder inhaftiert. Ein Eigentor des Kreml, geschossen aus Nervosität. Das Opfer des eigenen Anschlags verhaftet, weil es während seiner Genesung im Ausland irgendwelchen ­Meldeauflagen nicht nachgekommen ist – zynischer geht es kaum. Von den westlichen Regierungen kamen die üblichen ­Appelle, vom Europaparlament in beeindruckendem Schulterschluss über fast alle Fraktionen eine klare Ansage: Die Aufforderung, die deutsch-russische Erdgas-Pipeline Nordstream 2 nicht zu vollenden. Die ist zu 94 Prozent fertig, über sie will das klamme Russland jährlich 55 Milliarden Kubikmeter Gas exportieren. Hier kann man Putin also treffen, hier tut es weh. Deutschland sollte diesen Druckpunkt nutzen – nicht, um sich den USA anzudienen, sondern um sich zu emanzipieren und um in Europa glaubwürdig zu bleiben.