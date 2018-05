Die Kinderbuchfigur Pippi Langstrumpf singt: "Ich mach mir die Welt, widewide wie sie mir gefällt." Das ist die Philosophie des Mädchens mit der verrückten Frisur, das sich von Erwachsenen nichts sagen lässt und sich in der Villa Kunterbunt ein Reich geschaffen hat, in dem ausschließlich seine eigenen Regeln gelten. In diesen Tagen ist es ein erwachsener Mann in einem Weißen Haus, der sich dieses Motto zu eigen macht: Donald Trumps Hang zu Meinungsschwankungen ist längst über das Lächerliche hinausgewachsen. Der US-Präsident weiß, dass er mit Lügen seine politischen Schwächen ausbalancieren kann.

Knapp 14 Monate ist Donald Trump im Amt, Richtungswechsel hat er zu seinem Regierungsstil gemacht: Mal ist Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un für Trump ein „kleiner Raketenmann“, wenige Monate später wird ein historischer Gipfel beider Länder erst euphorisch angekündigt, dann medienwirksam abgesagt und schließlich wieder zugesagt. Treibende Kraft hinter dem Wechselspiel: Donald Trump. Trotzdem hat er geschafft, was andere nicht schaffen: Er sitzt immer noch sicher an der Staatsspitze. Denn seine Wahlkampfversprechen drückt er mit aller Macht durch, egal wie wenig erfolgversprechend sie sein mögen: der Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran oder der Bau der berüchtigten Mauer. Dafür schätzen ihn seine Wähler.

Auch offensichtliche Lügen, wie die über die Größe der Menschenmenge bei seiner Amtsantrittsfeier, sind Trumps Markenzeichen. Natürlich ist er nicht der erste demokratische Politiker, der zu seinen Gunsten die Wahrheit verbiegt. Helmut Kohl antwortete auf die Frage, ob er von den Millionenspenden an die CDU gewusst habe, mit einem deutlichen "Nein". Uwe Barschel gab sein Ehrenwort, nichts mit dem Wahlkampfskandal in Schleswig-Holstein zutun zu haben. US-Präsident George W. Bush und Premierminister Tony Blair gaben an, Beweise für Massenvernichtungswaffen im Irak zu haben, um so einen Einmarsch in das Land zu rechtfertigen. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Allerdings ist Trump doch anders: Er hat Lügenpolitik salonfähig gemacht. Das war für ihn schon als Unternehmer zentral. Er hat sich über Wasser gehalten, indem er gepokert hat. Heute stellt er seine alternativen Fakten denen der „Fake-News-Media“ entgegen; seine Lügen sind einfach andere Wahrheiten.

Damit stellt er sich anscheinend geschickter an als seine Vorgänger Bill Clinton und Richard Nixon, gegen die wegen unterschiedlicher Affären ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wurde. An Trump hingegen prallt alles ab. Affären, Vetternwirtschaft, Frauenfeindlichkeit; nichts bringt ihn bisher zu Fall. Die meisten seiner Lügen lassen sich immerhin im digitalen Zeitalter leicht nachverfolgen. Für jede seiner kruden Ideen verfasst er einen kurzen Tweet, jede tumbe Reform wird bevorzugt auf Fox News präsentiert. Wieso kommt er damit durch?

Natürlich wiegt ihn die republikanische Mehrheit im US-amerikanischen Kongress in Sicherheit. Da müsste schon einiges passieren, bevor er dort einem Amtsenthebungsverfahren unterzogen wird. Doch auch seine öffentliche Wahrnehmung erlaubt ihm großen Handlungsspielraum: Von seinen Unterstützern wird Trump weiter verehrt, sie schätzen den harten Geschäftsmann. Seine Gegner unterschätzen ihn maßlos. Politisches Können suchen sie vergeblich, Wankelmut und Dummheit attestiert ihm mancher. Aber dieses gefährliche Spannungsfeld von Verherrlichung und Verachtung gibt ihm Spielraum. Denn das Unberechenbare hat bei ihm System. Die Strategien, die er sich als Geschäftsmann angeeignet hat, zieht er auch in der Politik durch: Protestierende Schüler besänftigt er mit leeren Versprechungen, einen drohenden Konflikt mit Nordkorea heizt er erst an, bevor er deeskalierend eingreift. Die große Show hat für ihn mehr Wert als diplomatische Mäßigung.

Wissenschaftler glauben, dass Donald Trump sich die Unwahrheit zunutze macht, um in einem besseren Licht dazustehen. Das ist offensichtlich. Doch er hat die Politik verändert. Er hat neue Standards gesetzt, wie im öffentlichen Raum mit Wahrheit und Vertrauen umgegangen wird. Das hat nicht einmal Silvio Berlusconi mit seinen Medienkontakten geschafft. Selbst wenn Trump noch von Sonderermittler Robert Mueller bei der Untersuchung der Russland-Affäre zu Fall gebracht wird: Er hat bereits 14 Monate im Amt und einen Wahlkampf gemeistert. Und gezeigt, dass zu politischen Ämtern kein Wissen und Können mehr gehören. Sondern nur dreiste Lügengeschichten.