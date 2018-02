Die Gedenkstätte Bergen-Belsen in Niedersachsen. (dpa)

Die Hölle von Bergen-Belsen hat selbst in den zwei Monaten nach der Befreiung noch 13.000 Menschenleben verschlungen. So viele ehemalige Insassen des Lagers waren durch die katastrophalen Verhältnisse dermaßen ausgezehrt, dass sie die Alliierten nicht mehr retten konnten. Neben Hunger und Sadismus wüteten am Ende Fleckfieber und Typhus. Rund 72.000 Todesopfer, das bekannteste war Anne Frank.

Das alles muss man sich vergegenwärtigen, wenn es um den Ausschluss der AfD aus der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten geht. Das alles und Björn Höckes unsägliche Dresdner Rede vor gut einem Jahr: „Wir Deutschen sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.“ Gemeint ist das Holocaust-Mahnmal. Der frühere Geschichtslehrer fordert die „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“.

Seine Kritiker in der AfD, allen voran Frauke Petry, haben die Partei inzwischen verlassen. Höcke blieb und er hat nichts zurückgenommen. Bis heute ist er Landes- und Fraktionschef der Thüringer AfD. Man darf annehmen, dass dies auch viele seiner niedersächsischen Parteifreunde mit tiefer Genugtuung begleiten. Nun wollen KZ-Überlebende solche Leute nicht in Gremien sehen, in denen über das Gedenken ihrer Leiden befunden wird. Das ist absolut verständlich.

Die Änderung des Stiftungsgesetzes, mit der CDU, SPD, Grüne und nun auch die FDP versuchen, die AfD außen vor zu halten, ist es leider nicht. Sie richtet sich gegen die AfD als kleinste Fraktion, aber nicht gegen deren notorischen Hang zur Geschichtsklitterung. Mit dem Begriff Antisemitismus kommt man auch nicht weiter, den wird man nicht einmal Höcke nachweisen können. Es geht vielmehr darum, dass man die Opfer von Bergen-Belsen nicht einfach mit jenen von Dresden verrechnen kann.

Darüber muss man unbedingt mit jedem AfD-Mitglied, mit jedem AfD-Wähler streiten können. Eine Stiftung zum Gedenken ist dafür nicht der schlechteste Ort. Nur so kann man AfDlern klarmachen, dass sie keinerlei Recht haben, das Wort „Opfer“ für sich zu reklamieren.