Es ist eines der höchsten Güter in einer freien, demokratischen Gesellschaft: das Demonstrationsrecht. Unsere Verfassung schützt es mit den unabänderlichen Grundrechte-Artikeln 5 (Meinungsfreiheit) und 8 (Versammlungsfreiheit). Folglich sind Einschränkungen der Allgemeinheit erst einmal hinzunehmen, wenn Menschen friedlich demonstrieren. Die Bremer Fahrrad-Demo ist ein Paradebeispiel dafür. Eine Gruppe wirbt offensiv für ihre Anliegen, aber sie agiert nicht missionarisch gegen die Mehrheit.

Das ist hingegen bei den Blockierern der IAA in Frankfurt der Fall. Dort wollen ein paar Hundert „Aktivisten“ zigtausenden Menschen vorschreiben, welche Veranstaltungen sie nicht besuchen dürfen. Das ist keine Wahrnehmung eines Grundrechts, es ist die massenhafte Verletzung von Bürgerrechten. Das wird keinesfalls dadurch geadelt, dass es halbwegs friedlich geschieht. Hier will eine kleine Minderheit ihren Willen einer überwältigenden Mehrheit aufzwingen. Die mit Abstand größte Nichtregierungsorganisation in Deutschland ist der ADAC mit mehr als 21 Millionen Mitgliedern, das sind dreieinhalb Mal so viele wie in sämtlichen DGB-Gewerkschaften.

Greenpeace hat gerade einmal 590.000 Fördermitglieder. Die ökologisch erleuchteten Auto-Gegner sind Scheinriesen, die aber im tief stehenden Licht der medialen Erregung gewaltige Schatten werfen und daraus die Ermächtigung ableiten, gesamtgesellschaftliche Richtlinien festzulegen. Das geht zu weit.

Über ihre Forderungen und Argumente muss man trotzdem debattieren. CO₂-Emissionen, Dauerstaus und zugeparkte Innenstädte zeigen täglich, dass unser Verkehrssystem nicht das effizienteste und menschenfreundlichste ist. Die deutsche Autowirtschaft ist ja längst gesprächsbereit. Wer sich aber zum Ziel setzt, ihre Veranstaltungen zu verhindern, muss damit leben, dass die Branche künftig lieber nur noch in Schanghai oder Detroit an der Zukunft der Mobilität feilt.