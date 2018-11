(Frank Thomas Koch)

Wenn die SPD bei der Sonntagsfrage bundesweit auf nur noch 13 Prozent kommt, lässt sich das nicht ignorieren. Wer jetzt nach einer Erneuerung der Partei ruft, muss aber sagen, worin sie bestehen soll. Soziale Gerechtigkeit, das Thema der SPD, ist ja nicht out, ganz im Gegenteil.

Sondern der SPD muss es gelingen, dafür wieder glaubwürdig einzustehen. Andrea Nahles fängt an, die notwendigen Debatten anzustoßen. Es wäre fatal, wenn sich die Erneuerung darauf beschränkte, die Vorsitzende schon wieder abzusetzen.

Auch in der CDU, derzeit bei 27 Prozent, ist von Erneuerung die Rede. Aber weder Friedrich Merz noch Jens Spahn stehen für etwas Neues, sondern für eine Rückbesinnung. In beiden Volksparteien – wenn man sie denn noch so nennen mag – sollen Antworten von früher das Profil schärfen. Man wolle wieder unterscheidbarer werden, heißt es hier wie dort.

CDU und SPD sind sich ähnlicher geworden

Doch vermutlich ist es gar nicht so, dass Angela Merkel die Unterschiede verwischt hat, sondern dass die verwischten Unterschiede Ausdruck einer veränderten Welt sind und die scheidende CDU-Vorsitzende sich das nur zunutze gemacht hat. CDU und SPD sind sich ähnlicher geworden, weil ideologisch geprägte Politik von gestern ist.

Dass die Grünen bei der Sonntagsfrage auf 24 Prozent kommen, passt ins Bild. Ausgerechnet ihnen gelingt es, ein Sammelsurium von Haltungen zu einer neuen Modernität zusammenzufügen.

Aus Umfragen und Wahlen der jüngeren Zeit lässt sich ableiten, dass die Menschen ungeduldiger und weniger festgelegt sind als früher, Machtspiele hassen und sich eher an Personen als an Parteien orientieren. Als Martin Schulz der Mann der Stunde war, lagen die SPD-Werte mehr als doppelt so hoch wie heute. Der Kanzlerkandidat zehrte den Vertrauensvorschuss rasant auf.

Doch zeigt auch sein Beispiel, wie schnell sich heute politische Stimmungen ändern können. Welche Partei nach der nächsten Bundestagswahl in spätestens drei Jahren die stärkste Fraktion stellt, lässt sich längst nicht absehen. Die SPD sollte niemand abschreiben.