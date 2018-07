Selbst wenn Angela Merkel aus dem Konflikt mit Horst Seehofer als Siegerin hervorgehen sollte, wird auch sie nicht gewinnen, kommentiert Moritz Döbler. (dpa)

Keine Frage, über die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung lässt sich trefflich streiten, und nicht alles daran war und ist alternativlos. Aber wie sehr sich die Union dabei zerlegt, hat mit diesem Thema nur noch am Rande zu tun. Von einem "Endspiel um die Glaubwürdigkeit", das man für sich entscheiden müsse, ist in der CSU die Rede.

Aber dieses Finale kennt keinen Gewinner. Die bayerischen Wähler, in deren Interesse der Streit doch angeblich angezettelt wurde, können sich eigentlich nur abwenden. Wenn sie in gut drei Monaten in großer Zahl ihr Kreuz bei Alternativen zur CSU oder gar nicht machen, lässt sich beziffern, wie viel politisches Kapital die einst vor Kraft strotzende Partei in den vergangenen Wochen verspielt hat.

Gewinnen wird aber auch nicht die Bundeskanzlerin, selbst wenn sie aus dem Konflikt mit Horst Seehofer als Siegerin hervorgehen sollte. Denn Angela Merkel hat sich Ultimaten gebeugt, sie hat sich in Europa herum schubsen und einen Kurswechsel aufzwingen lassen, doch den Frieden mit der Schwesterpartei trotzdem nicht wiederhergestellt. Von ihrer Richtlinienkompetenz war nichts zu spüren. Mag sein, dass sich die Bundeskanzlerin tatsächlich auch diesmal an der Macht hält, eine Merkel-Dämmerung ist schließlich schon oft ausgerufen worden. Aber die Glaubwürdigkeit, um die angeblich zwischen CDU und CSU gerungen wird, droht für die politischen Institutionen insgesamt verloren zu gehen. Mit ihrem Machtkampf erschüttert die Union die Demokratie in Deutschland.