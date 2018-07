Im Asylstreit zwischen CDU und CSU geht es ständig um Taktik und nur am Rande um politische Inhalte. (dpa)

Ob heute noch die Worte von gestern oder vorgestern Bestand haben, lässt sich bei dieser Bundesregierung nicht mehr sagen. Binnen kürzester Zeit haben sich von den drei Koalitionspartnern ausgerechnet die beiden, die sich am nächsten stehen müssten, komplett zerrüttet. Die völlige Unberechenbarkeit macht diese Regierungskrise aus. Gilt heute der Rücktritt oder der Rücktritt vom Rücktritt, fällt morgen die Koalition auseinander, tritt übermorgen die CDU bei der bayerischen Landtagswahl an? Ständig geht es um Taktik und nur am Rande um politische Inhalte.

Denn es war ja angeblich nur ein Punkt, bei dem Angela Merkel und Horst Seehofer nicht auf einen Nenner kommen, nämlich die Frage, ob Flüchtlinge an der Grenze abzuweisen sind, für die eigentlich ein anderes EU-Land zuständig wäre. Das darf angesichts der Zahl der Menschen, um die es geht, kein Thema sein, das eine Koalition entzweien kann. Über die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung lässt sich zwar trefflich streiten, und nicht alles daran war und ist alternativlos. Aber wie sehr sich die Union dabei zerlegt, hat damit nur am Rande zu tun.

Von einem „Endspiel um die Glaubwürdigkeit“, das man für sich entscheiden müsse, war in der CSU die Rede. Doch dieses Finale kennt keinen Gewinner. Die bayerischen Wähler, in deren Interesse der Streit doch angeblich angezettelt wurde, können sich eigentlich nur abwenden. Wenn sie in gut drei Monaten in großer Zahl ihr Kreuz bei Alternativen zur CSU oder gar nicht machen, lässt sich beziffern, wie viel politisches Kapital die einst vor Kraft strotzende Partei in den vergangenen Wochen verspielt hat.

Gewinnen wird auch nicht die Bundeskanzlerin, selbst wenn sie aus dem Konflikt als Siegerin hervorgehen sollte. Denn Angela Merkel hat sich Ultimaten aus München gebeugt, in Europa herum schubsen und einen Kurswechsel aufzwingen lassen.

Falls diese Regierungskrise den Innenminister, die Kanzlerin oder die ganze Koalition hinweg spült, haben nicht nur die Beteiligten ihre Ämter, sondern die politischen Institutionen insgesamt Glaubwürdigkeit eingebüßt. Mit ihrem Machtkampf hat die Union die Demokratie in Deutschland erschüttert.