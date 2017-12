Dietrich Eickmeyer stellt einige Vermutungen für das Jahr 2018 auf. (dpa)

Alle Jahre wieder. Punkt Mitternacht wird auf das neue Jahr angestoßen, werden gute Vorsätze gefasst, aber meist schnell wieder vergessen. Aber trösten wir uns: Auch 2017 hat die Zukunftsbranche wieder voll daneben gelegen, hat sich keine Prophezeiung der geschäftsmäßigen Hellseher erfüllt. Der Euro ist immer noch da, es gab bei uns keine bürgerkriegsähnlichen Zustände, keine Säurewolke aus dem All.

Und wieder keinen Weltuntergang. Dabei sollte der sich ja schon am 30. Mai 1954 laut eines damals populären Schlagers ereignen. Die Vorhersagen derjenigen, die vorgeben, die Zukunft aus Glaskugeln, Handlinien, Karten lesen zu können, sind seit jeher nur ein Stochern im Nebel. Was also bringt uns das Jahr 2018? Den kältesten Winter seit 100 Jahren, den eine russische Agentur oder der Schweizer Martin Holdener verkünden?

Denn der beobachtet Feldmäuse und deren Frisuren. Alle, sagt er, hätten den Scheitel dieses Jahr auf der gleichen Seite, „von rechts nach links, das heißt Nordwest-Wind, Nordwind, Südostwind, die bringen Schnee, Kälte und Sonnenschein“. Was lernen wir daraus? Wohl nichts. Wir werden auch 2018 wieder auf die Prognosen schauen, denn wir wüssten nur zu gerne: Was wird sein? Gelingt es der Bahn, ihre Gleise wieder sturmsicher zu machen?

Und dafür die Reisenden, wenn es doch mal eine Panne gibt, schnell und richtig zu informieren? Es muss ja nicht gleich so zugehen wie in Japan, wo sich der Schaffner ab einer Minute Verspätung bei den Reisenden entschuldigt und wo der Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen, der alle zehn Minuten zur Fahrt von Tokio ins 515 Kilometer entfernte Osaka startet, im Jahr nur auf 54 Sekunden Verspätung kommt. Und ob die deutsche Elf am 15. Juli im Finale der Fußball-WM den Titel verteidigen wird, wissen wir auch noch nicht.

Realistischer ist da schon, dass auch 2018 wieder Kriege viele Menschenleben kosten werden. Vor allem in Nahost. Und dass Terrorismus, Naturkatastrophen und Hunger die großen Herausforderungen für die internationale Politik sein werden. Und dass der Präsident der USA da keine Hilfe sein wird. Es ist eher darauf zu hoffen, dass bei den Wahlen in 33 US-Bundesstaaten am 6. November Donald Trumps Mehrheit im Senat kippt und dem Unberechenbaren politische Fesseln angelegt werden.

Der deutschen Politik gelingt die Selbstlähmung derzeit ja mühelos, seit auch bei uns der neue Typ des reinen Ich-Politikers auftritt (erst ich, dann die Partei und dann das Land) und zwar im Wahlkampf den Macher gibt, aber dann kneift, wenn es tatsächlich ans Mühsal des Machens gehen soll. Wie lange das Koalitionsgewürge noch geht, weiß auch niemand. Womöglich vergisst auch mancher Politiker, so er sich denn vorgenommen hat, nicht auf jede Äußerung eines Verhandlungspartners reflexartig mit der Gegenposition zu reagieren, sondern mal vor den Mikrofonen Ruhe zu geben, diesen guten Vorsatz schnell wieder. Das allerdings würden viele Bürger ziemlich schade finden.

