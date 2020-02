Mauert beim Thema kalte Progression: Bundesfinanzminister Olaf Scholz. (Kay Nietfeld/dpa)

Da wird sich so mancher in den letzten Tagen verwundert die Augen gerieben haben. Denn ausgerechnet so gegensätzliche Parteien wie FDP und Linke fordern gemeinsam, die Mittelschicht steuerlich besserzustellen. „Ein gerechtes Steuersystem muss die Leistungsträger des Landes, die die höchste Steuern- und Abgabenlast haben, entlasten“, so Links-Fraktionschef Dietmar Bartsch. Auch der neue SPD-Chef Norbert Walter-Borjans ist dafür. Anders seine Co-Vorsitzende Saskia Esken, die stets einen Katalog an höheren Steuern herbeten kann und Steuersenkungen gar für „gefährlich“ hält.

SPD-Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz mauert bei dem Thema, plädiert stattdessen für ein Vorziehen der Soli-Abschaffung für 90 Prozent der Zahlungspflichtigen und überrascht damit die Union. Die will lieber eine Senkung der Ökostromumlage und geringere Unternehmenssteuern. Kanzlerin Angela Merkel schweigt mal wieder, also hat sich die Koalitionsspitze erst mal vertagt.

Doch die Debatte über die überfällige Korrektur der kalten Progression, also mehr steuerliche Gerechtigkeit für die Mitte sowie die Entlastung von Geringverdienern bei den Sozialabgaben, hat Fahrt aufgenommen. Zu Recht. Weil seit 15 Jahren die Gehaltsgrenzen bei der Einkommensteuer den realen Gehaltszuwächsen nicht angepasst wurden, geraten immer mehr Arbeitnehmer in Tarifbereiche, in die sie nicht gehören. Oder es müssen Facharbeiter, Ingenieure oder Angestellte im mittleren Management mit einem Bruttogehalt von 5000 bis 7000 Euro gar den Spitzensteuersatz zahlen. Früher traf das nur auf wirkliche Top-Verdiener zu.

Und die Voraussetzungen für eine Entlastung sind ja auch gut. Denn die Steuereinnahmen des Bundes sind seit 2005 von 190 auf 326 Milliarden Euro gestiegen. Zugleich haben sich die Zinszahlungen mehr als halbiert, sodass Scholz und sein Vorgänger Wolfgang Schäuble seit 2014 Haushaltsüberschüsse erzielten. Scholz sogar in zweistelliger Milliardenhöhe. Geld, das er nicht mal für weitere Investitionen ausgeben kann, weil die Wirtschaft zu wenig freie Kapazitäten hat. Eine Entlastung würde zudem Kaufkraft und Binnenkonjunktur stärken, was sich angesichts der Gefahren durch Handelskrieger wie US-Präsident Donald Trump und seinen Londoner Kleinableger Boris Johnson noch als ökonomischer Stabilisator erweisen könnte.

Die Zögerlichkeit der Großen Koalition ist auch aus einem weiteren Grund nicht nachvollziehbar: Wenn jeder zweite Arbeitnehmer nicht mehr im Geldbeutel hat als vor 20 Jahren, sich mancher den Kauf einer Wohnung nicht leisten kann oder das Geld für die Altersvorsorge nicht reicht, dann steigt die Angst vor dem sozialen Abstieg. Und es wächst auch die Anfälligkeit für rechte Parolen.