Helmut Kohl war ein prima Kumpel von Nationalcoach Bertie Vogts, Gerhard „Acker“ Schröder wurde in Hannover regelmäßig mit Fan-Schal bei den 96ern gesichtet. Angela Merkel eilte für ein Selfie sogar nach Spielschluss in die Kabine der deutschen Nationalkicker. Die Politik hat längst erkannt: Man bekommt schöne Bilder gratis – und sich im Erfolg von Sportidolen zu sonnen, kann nie schaden. Bei Welt- und Europameisterschaften ist dieser Mehrwert besonders hoch. Zudem gibt es noch einen schönen Nebeneffekt: Steigt das Fußballfieber so richtig an, lassen sich selbst unpopuläre Gesetze im Eiltempo durch das Parlament pauken. Motto: Und keiner hat‘s gemerkt!

2006: Millionen deutscher Fußball-Fans feiern in einem kollektiven Freudentaumel das Sommermärchen. Wochenlang gibt es kein anderes Thema als den überraschenden Durchmarsch der Klinsmann-Truppe. Und was macht derweil die Große Koalition? Sie besiegelt klammheimlich den Griff ins Portemonnaie der Verbraucher: Der Mehrwertsteuersatz wird um drei auf 19 Prozent angehoben.

Noch dreister macht es Schwarz-Gelb während der EM 2012. Am 28. Juni stehen sich Deutschland und Italien im Halbfinale gegenüber, 26 Millionen Bundesbürger verfolgen das Spiel am Fernseher. Zur gleichen Zeit verlieren sich ganze 28 Abgeordnete im weiten Halbrund des Bundestags. Fünf Minuten nach Anpfiff des Spiels verabschieden sie ohne Aussprache das „Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesens“ – in handgestoppten 57 Sekunden. Der Name des Gesetzes ist blanker Hohn: Adressenhändler sollen Zugriff auf die Daten der Melderegister bekommen. Erst Tage später, als Deutschland den Schock über Mario Balotellis Doppelpack langsam verdaut hat, nimmt die Empörung ihren Lauf. Am Ende kassiert der Bundesrat das Gesetz.“

„Das darf sich nicht wiederholen“, heißt es unisono. Der gute Vorsatz hält nur kurz: Gleich zu Beginn der WM 2014 wird der fragwürdige Seitenwechsel von Ex-Kanzleramtschef Ronald Pofalla zur Deutschen Bahn perfekt gemacht. Am Tag des Halbfinalspiels gegen Frankreich wird die Lebensversicherung reformiert – zum Nachteil der Kunden. Und vor dem Jahrhundert-Match gegen Brasilien erläutert der Verkehrsminister sein Konzept für die ungeliebte Pkw-Maut.

Und 2018? Ab Montag ist wieder Sitzungswoche im Bundestag. Favorit für eine Aktion à la „husch, husch durch das Parlament“ ist die Änderung des Atomgesetzes. Dahinter verbergen sich Entschädigungszahlungen an Energiekonzerne in Höhe von rund einer Milliarde Euro. Die Groko folgt damit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Karlsruhe befand, die deutsche Atompolitik sei für die Konzerne unzuverlässig gewesen: Atomausstieg unter Rot-Grün, Kehrtwende unter Schwarz-Gelb, nach Fuku­shima erneuter Ausstieg. Für Union und FDP ist das Gesetz eine peinliche Nummer. Sollten Neuer, Boateng, Reus und Co. bei der WM aber doch noch durchstarten, wird die Aufregung über das versenkte Steuergeld überschaubar bleiben. Das schafft nur König Fußball.