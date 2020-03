Der elfjährige Marian in Säynätsalo, einem Drei-Inseln-Dorf im Päijänne. (Dietrich Eickmeier)

Unser 12-jähriger Nachbarjunge Moritz ist begeistert: „Ich habe jetzt fünf Wochen Osterferien, das ist cool“. Er bekommt zwar per Mail seine Schulaufgaben, ob und wie er die erledigt, hängt aber von seinen Eltern ab, die nun einige Aufgaben von Lehrerinnen und Lehrern übernehmen müssen. Unter den Schulschließungen, warnt bereits Bildungsforscher Ludger Wößmann vom Münchner Ifo-Institut, würden vor allem Kinder aus benachteiligten Familien leiden. Sie könnten bei einem längeren Lernstopp den Anschluss verlieren und ihrer Zukunftschancen beraubt werden.

Auch im hohen Norden sind die Schulen geschlossen. Doch in Finnland, Estland und Schweden geht der Unterricht im Gegensatz zu Deutschland trotzdem weiter – am Laptop. Und so loggt sich der elfjährige Marian in Säynätsalo, einem Drei-Inseln-Dorf im Päijänne, Finnlands zweitgrößtem See, morgens in sein digitales Klassenzimmer ein, schaut sich die bereitgestellten Unterrichtsmaterialien an, die oft durch Youtube-Filme ergänzt werden, und macht die ihm von seiner Lehrerin Vuola Paivi gestellten Hausaufgaben.

Die Eltern können das kontrollieren, müssen es aber nicht. Denn das macht die Lehrerin, die Lob („Gut, alles richtig“) verteilt, Fehler korrigiert oder darauf hinweist, dass Marian zwei Mathe-Aufgaben vergessen hat. Das Internet-System heißt „Wilma“, alle Kinder in Finnland haben vom ersten Schultag an ihr eigenes Profil in einer App, über die sie und ihre Eltern alle wichtigen Schulinformationen erhalten. Marian findet das System gut, gerade jetzt in der Corona-Krise. Er kann morgens länger schlafen, weil der Schulweg entfällt, kann per Videokonferenz mit Mitschülern und Lehrerin reden, ebenso seine Eltern, die sich einmal die Woche mit der Lehrerin und den anderen Eltern austauschen können.

Den Anschluss nicht verlieren

Das digitale Klassenzimmer habe sich als Ergänzung zum Unterricht in der Schule bewährt, sagt Professor Paavo Leppänen, Vize-Dekan der Fakultät für Erziehungswissenschaften der Universität Jyväskylä in Mittelfinnland. „Beides ist gleich wichtig“ lautet sein Fazit nach Einführung des Systems vor fünf Jahren. Kinder, die krankheitsbedingt länger fehlten, könnten sich seitdem einloggen, um den Anschluss nicht zu verlieren. So war Finnlands Schulsystem für die Virus-Krise bestens gerüstet: Dank Vorsprung durch modernste Kommunikationstechnik.

Ob jedoch „Wilma“ oder Schwedens „Skola hemma" (Schule zu Hause), „Computer können auf Dauer den persönlichen Kontakt zwischen Schülern und Lehrern aber nicht ersetzen“, weil nicht alle Kinder gleichermaßen selbstständig arbeiten könnten, ist sich Erziehungswissenschaftler Leppänen einig mit Jaakko Salo von der Lehrergewerkschaft. Ohnehin genießen Finnlands gut ausgebildete Lehrer bei ihren Landsleuten ein hohes Ansehen.