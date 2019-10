Vorurteile befeuern den Landarztmangel

Noch ein Klischee: Mit der Tasche aus Großvaters Zeiten sind Landärzte heute auch nicht mehr unterwegs - es sei denn, sie wollen es so. (Oliver Berg)

Am Geld kann es nicht liegen. Potenzielle Landärzte werden umgarnt. Stipendien, Zuschüsse, ja sogar Umsatzgarantien werden Jungmedizinern versprochen, damit sie nur eines tun: sich als Hausarzt auf dem Land niederzulassen.

Doch trotz aller Anreize fehlen schon heute Landärzte. Wenn es nicht am Geld liegt, bleiben im Grunde nur zwei Erklärungen für die Misere: die mangelnde Attraktivität des Jobs und das schlechte Image der Provinz. Beides beruht auf Vorurteilen.

Tatsächlich haben Untersuchungen ergeben, dass den künftigen Medizinern sehr an ihrer Work-Life-Balance gelegen ist. Als Einzelkämpfer auf dem Land zu arbeiten, kann das Gleichgewicht zwischen Familie und Beruf schon empfindlich stören. Muss es aber gar nicht: Nacht- und Wochenenddienste sind in den Kommunen mindestens so gut geregelt wie in den Kliniken, wenn nicht sogar besser. Und Ärztehäuser sind ein probater Gegenentwurf zur Einzelpraxis.

Auch das Bild vom Landleben bedarf einer Korrektur. Natürlich gibt es draußen vieles von dem, was eine Großstadt ausmacht, nicht. Aber günstige Grundstücke, ausreichend Kita-Plätze und viel Grün sind auch nicht zu verachten.