Ein Kameramann filmt den Eingang zum Haus mit der Wohnung des Amokfahrers. Ein Mann war am 07.04. mit einem Kleintransporter in der Altstadt in eine Gruppe von Menschen gerast und hatte zwei von ihnen getötet. (dpa)

Mitgefühl und Anteilnahme wären angebracht gewesen. Doch für AFD-Politikerin Beatrix von Storch zählt offenbar allein das politische Kalkül. „Wir schaffen das“ twitterte die gebürtige Herzogin von Oldenburg am Sonnabend bereits zwanzig Minuten nach den schrecklichen Ereignissen von Münster in Anlehnung an einen Satz von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Damit legte sie einen islamistischen Hintergrund der Tat nahe, ohne über entsprechendes Hintergrundwissen zu verfügen. Auch ihre Schwestern und Brüder im Geiste blieben nicht untätig. „Danke, Merkel“ wurde vorschnell in die Kommentarfelder der sozialen Netzwerke gepinnt.

Menschen wie Frau von Storch benötigen offensichtlich keine Fakten, um sich eine Meinung zu bilden. Ihnen reichen Vorurteile völlig aus. Und als sich der Sachverhalt am Ende ganz anders darstellt, wird der mutmaßliche Attentäter Jens R. kurzerhand eben zum „Nachahmer islamistischen Terrors“ erklärt.

Doch Beatrix von Storch war beileibe nicht die Einzige, die sich mächtig vergaloppierte. Schon früh – viel zu früh – schrieb eine rheinische Regionalzeitung von einem Anschlag. Ein Berliner Boulevardblatt ließ einen „Attentäter in ein Café“ rasen und selbst die Zeitung, hinter der gelegentlich ein kluger Kopf stecken soll, verblüffte zwischenzeitlich sämtliche Redaktionen Deutschlands mit der Nachricht, der mutmaßliche Täter sei erst 27 Jahre alt.

Manche TV-Moderatoren schafften es gar, sich in einem einzigen Satz zu widersprechen: „Wir wollen zwar nicht spekulieren, aber ein islamistischer Anschlag ...“ wurde in die Kameras geraunt. Dabei wussten die Kolleginnen und Kollegen an den Flatterbändern ebenso viel und wenig wie alle anderen.

Speziell in solchen Ausnahmesituationen wie bei der Amokfahrt von Münster sollte nicht nur für Journalisten eine gute Tugend gelten: „Sorgfalt vor Geschwindigkeit“ heißt sie. Damit in einer informierten Gesellschaft gesicherte Fakten und nicht bloße Vorurteile die Grundlage des Diskurses bilden.