David Yepsen: Jeder US-Senator muss in Washington sein und dem Geschehen vor Ort im Kongress persönlich folgen. Das behindert den Wahlkampf erheblich und drängt die Senatoren Bernie Sanders, Elizabeth Warren und Amy Klobuchar in der entscheidenden Phase ein wenig ins Abseits. Sie wären gewiss lieber in Iowa als beim Amtsenthebungsverfahren im Senat. Vor allem Klobuchar schadet das, weil sie zuletzt Rückenwind hatte. Andererseits waren die Kandidaten oft genug hier. Die Wähler hatten eine Chance, sie zu treffen.

Es gibt Hinweise, dass es die Demokraten stärker motiviert, zu den Parteiversammlungen (Caucuses) zu gehen. Laut einer Umfrage von Suffolk/USA Today sagt etwa einer von vier Befragten (23 Prozent), der Prozess gegen Trump mache eine Teilnahme an einem Caucus wahrscheinlicher. Auf der anderen Seite mobilisiert das Impeachment auch die Republikaner. Die offene Frage bleibt, wem es am Ende mehr hilft.

2016 haben die Demokraten bei den Präsidentschaftswahlen auch verloren, weil sie in ländlichen Staaten wie Iowa nicht gut abgeschnitten haben. Diese Staaten haben im Wahlmänner-Kollegium, das den Präsidenten wählt, proportional mehr Gewicht als etwa Kalifornien oder New York. Die Demokraten müssen auf dem Land zulegen, wenn sie Staaten wie Ohio, Pennsylvania, Wisconsin oder Florida gewinnen wollen. Iowa bietet sich als idealer Ort an, auszuprobieren, welche Botschaften und welche Kandidaten in einem solchen Umfeld ankommen.

Stimmt. Richtig ist aber auch, dass das weiße Iowa zweimal den schwarzen Barack Obama wählte. Ein Drittel aller Wahlbezirke wechselte 2016 von Obama zu Trump. Und zwar aus derselben Motivation heraus. Die Leute haben die Nase voll von der Politik. Sie wollen etwas Neues, ein frisches Gesicht. Und endlich auch den Aufschwung in ihrem Leben spüren. Die Börsen mögen großartig sein, die Arbeitslosigkeit allgemein auf einem Tief. Aber in den ländlichen Gemeinden fühlen sich viele Menschen weiterhin abgehängt.

Knapper könnte das Rennen kurz vor der Ziellinie nicht sein. Gemessen an den letzten Umfragen gibt es ein Führungsquartett aus Sanders, Warren, Joe Biden und Pete Buttigieg. Klobuchar könnte überraschend von hinten kommen. Man sollte sie im Auge behalten. Solide Voraussagen sind unter diesen Umständen unmöglich. Dafür liegen die Kandidaten zu dicht zusammen. Da bei den Parteiversammlungen ein mehrstufiges Verfahren angewandt wird, hängt viel von der Dynamik bei den jeweiligen Caucuses ab. Da spielt Organisation eine wichtige Rolle. Gefühlt scheint mir Sanders knapp vor Biden zu liegen, Buttigieg konnte zuletzt nicht mehr zulegen, und Warren fiel etwas zurück.

Warren hat durch ihre Vorschläge zu einer staatlichen Krankenversicherung für alle Amerikaner deutlich an Sympathie verloren. Davon hat Sanders profitiert, der die Urheberschaft für „Medicare for All“ für sich reklamieren kann. Die Progressiven geben dem Original den Vorzug vor der Kopie. Das erklärt das Comeback Bernies, der mit Warren um dieselben Wähler konkurriert. Buttigieg macht die geringe Unterstützung bei den Afro-Amerikanern zu schaffen. Die spielen in Iowa zwar keine große Rolle, aber Wählbarkeit ist für viele Demokraten ein zentrales Thema.

Biden steht vor einem Dilemma. Er profitiert von Caucus-Teilnehmern, die sich nichts so sehnlich wünschen wie die Rückkehr zur Normalität. Er verliert bei denen, die sagen, nach Trump gebe es kein bloßes Zurück zu den Obama-Jahren. Gebraucht werde ein Präsident, der aktiv daran arbeitet, das Trump-Erbe zu überwinden.

Es herrscht große Verunsicherung bei den Demokraten, die jemanden suchen, der gegen Trump gewinnen kann. Weil der Sieger in Iowa bei den Demokraten fast immer die Nominierung der Partei davonträgt, empfinden die Wähler es diesmal als Bürde, den richtigen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Sie sind hin- und hergerissen, wem sie es zutrauen, Trump zu schlagen. Sie wollen nicht noch einmal einen fehlerhaften Kandidaten wie Hillary Clinton ins Rennen schicken. Deshalb ist das Rennen so unentschieden.

Sehr. Biden und Buttigieg ringen um die Führung bei den Moderaten, Warren und Sanders fechten es bei den Progressiven aus. Die Umfragen sehen sie dicht beieinander. Wenn es am Wahlabend dabei bleibt, könnte es diesmal vier Tickets geben, die Kandidaten bei den Caucuses lösen. Traditionell gibt es nur drei: eines für die erste Klasse, ein anderes für die zweite Klasse und das für den Gepäckwagen. Die Kandidaten, die in Iowa auf den ersten drei Plätzen landen, ziehen in der Regel alle Medienaufmerksamkeit und in der Folge dann auch die Spendengelder auf sich. Das nennt man Momentum. Diese Energie wird gebraucht, um in New Hampshire, Nevada, South Carolina und dann am Super-Dienstag wettbewerbsfähig zu sein.

Ich kann Biden sehen und Buttigieg, weiß aber nicht, was es ausmacht, dass Buttigieg offen homosexuell ist. Wir haben noch niemals einen bekennenden schwulen Präsidenten im Weißen Haus gehabt. Sanders halte ich für schwieriger. Viele mögen Bernie als Person, aber er ist ein Sozialist. Das ist ein Beiwort, das abstößt. Die Leute mögen nicht zu viel Staat. Für Elizabeth Warren gibt es einen Weg zur Mehrheit von 270 Wahlmännerstimmen. Aber ich bin mir heute nicht mehr so sicher wie noch im letzten Jahr. Sie hat mit der Idee, die Menschen in eine staatliche Krankenversicherung zu zwingen, viele Wähler abgeschreckt.

Keine realistische. Bloomberg hätte seinen Hut früher in den Ring werfen müssen. Wir haben schon andere reiche Kandidaten gesehen, die erfolglos eine Menge Geld durchgebracht haben. Das hat übrigens auch für Tom Steyer nicht funktioniert, der in Iowa antritt. Die ersten vier Wahlen auszulassen, geht überhaupt nicht. Danach gibt es einen Spitzenreiter und eine Eigendynamik, die diesen antreibt. Und die Leute werden fragen, was Bloomberg eigentlich in dem Rennen macht. Die Vorwahlen lassen sich nicht kaufen.

Früher hieß es einmal, die Wirtschaft entscheide über den Ausgang der Wahlen. Heute sind es gesellschaftliche Themen wie Waffenbesitz, Abtreibung und Religion, die viele Wähler antreiben. Ich denke, Trump wird in den ländlichen Gebieten die Oberhand behalten. Die Demokraten müssen diese Wählergruppen durch andere ersetzen. Sie setzen auf jüngere Amerikaner und Frauen. Die Frage bleibt, ob sie genügend dieser Wähler finden werden.

Zur Person

David Yepsen

Kaum jemand kennt Iowa so gut wie der langjährige Kolumnist des „Des Moines Register“, der über Jahrzehnte die ersten Vorwahlen analysierte. In diesem Jahr wagt das „Orakel von Iowa“ keine Prognose.