Huthi-Rebellen zeigen ihre Waffen. Der Bürgerkrieg hat den ohnehin bitterarmen Jemen in die schwerste humanitäre Krise weltweit gestürzt. (Hani Al-Ansi/DPA)

Seit 2015 herrscht im Jemen Bürgerkrieg, der geschätzt mehr als 100 000 Leben kostete und mit unverminderter Härte geführt wird. Ein von der saudischen Militärkoalition im April erklärter einseitiger Waffenstillstand wird immer wieder gebrochen. Die Luftangriffe gehen weiter. Die Provinzen Marib und Al-Jawf im Norden des Landes sind am schlimmsten von den Bombardements aus der Luft betroffen, Taiz im Zentraljemen erlebt die stärksten Bodenkämpfe seit Kriegsbeginn. In jüngster Zeit haben auch die Kriegshandlungen in der wichtigen Hafenstadt Al-Hudaida wieder zugenommen. Und dies alles geschieht mit Waffen, Munition und militärischem Gerät auch aus Deutschland.

Wie die internationale Hilfsorganisation Oxfam aus Datenbanken der Vereinten Nationen und des Stockholmer Friedensforschungszentrum Sipri errechnet hat, haben die G 20-Staaten, die derzeit zu einer virtuellen Konferenz mit dem Vorsitz Saudi Arabiens zusammenkommen, Waffen im Wert von mehr als 17 Milliarden US-Dollar nach Saudi-Arabien exportiert, wohl wissend, dass das Königreich sie im Krieg im Jemen einsetzt. Dies sei das Dreifache dessen, was die G 20 ausgeben, um dort humanitäre Hilfe zu leisten, so Oxfam.

Bei einigen G 20-Staaten, etwa den USA und Großbritannien, ist die Diskrepanz zwischen dem Wert ihrer Waffenexporte und dem Beitrag für humanitäre Hilfe sehr groß. Bei anderen Ländern ist es anders. So hat zum Beispiel Japan in den vergangenen fünf Jahren humanitäre Hilfe im Jemen geleistet, aber keine Waffen nach Saudi-Arabien exportiert. Wieder andere Länder, wie Argentinien, haben weder das eine noch das andere getan. Saudi-Arabien selbst hat im Jemen humanitäre Hilfe im Wert von 3,8 Milliarden US-Dollar geleistet. Deutschland nimmt mit knapp 842 Millionen US-Dollar einen der vorderen Plätze bei den Geberstaaten für humanitäre Hilfe im Jemen ein. Gleichzeitig beliefert es aber weiterhin Mitglieder der Militärkoalition wie Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate großzügig mit Waffen. Von 2015 bis 2019 exportierte die Bundesrepublik Rüstungsgüter im Wert von 1,047 Milliarden US-Dollar an die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition, die im Jemen Krieg führt.

„Widersprüchliche Politik“

„Diese widersprüchliche Politik muss ein Ende haben“, fordert Robert Lindner, Jemen-Experte bei Oxfam Deutschland. „Die Bundesregierung muss das Ende 2020 auslaufende Exportmoratorium für deutsche Waffen nach Saudi-Arabien in ein umfassendes und zeitlich unbefristetes Rüstungsexportverbot für alle im Jemen Krieg führende Staaten überführen.“ Nach fünf Jahren Konflikt leiden die Menschen im Jemen unter der weltweit größten humanitären Katastrophe: Knapp zehn Millionen Menschen sind akut von Hunger betroffen, das Land erlebt den größten Cholera-Ausbruch seit Langem, und nur die Hälfte der Krankenhäuser ist voll einsatzfähig. Im Schnitt alle zehn Tage gibt es einen Luftangriff auf Krankenhäuser, Kliniken, Brunnen und Wassertanks. Die Corona-Pandemie hat die humanitäre Notlage noch verschlimmert. Trotzdem ist der Hilfsaufruf der Vereinten Nationen nur zu 44 Prozent finanziert. Es müssten also dringend Lebensmittel in das Land gebracht werden.

Die Lage im Jemen ist verzweifelt. Im Norden wüten die schiitischen Huthi-Rebellen, im Süden Anhänger der international anerkannten Regierung von Abd Rabbo Mansur Hadi, Separatisten und sunnitisch-islamistische Terrororganisationen wie El Kaida und der IS. Außerdem mischen sich auch noch Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und der Iran in den Konflikt ein. Die USA, die anfangs ebenfalls beteiligt waren, haben sich inzwischen distanziert. Für sie hat sich der Grund ihrer Intervention, die Bekämpfung von El Kaida, erledigt.

Dass diese gerade wieder eine Renaissance am Golf von Aden erlebt, stört Washington nicht. Allerdings hat jetzt der designierte US-Präsident Joe Biden offiziell erklärt, er werde Waffenexporte stoppen, die den Krieg im Jemen anheizen. Ein kleiner Lichtblick für das geschundene Land und seine Bevölkerung.

Zur Sache

Merkel wirbt bei G 20 für Stärkung der Weltgesundheitsorganisation

Zum Auftakt des G 20-Gipfels haben mehrere Teilnehmer zum gemeinsamen Kampf der Staaten gegen die Pandemie aufgerufen. Eine derartige globale Herausforderung könne „nur mit einer globalen Kraftanstrengung überwunden werden“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonnabend bei dem virtuellen Spitzentreffen in einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft. Der saudi-arabische König Salman mahnte als Gastgeber: „Wir haben eine Pflicht, uns der Herausforderung bei diesem Gipfel gemeinsam zu stellen und eine starke Botschaft der Hoffnung zu geben.“

Merkel warb im Kampf gegen Corona für die Unterstützung der internationalen Impfstoff-Initiative Covax und eine Stärkung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). „Wenn wir weltweit zusammenstehen, können wir das Virus und seine Folgen beherrschen und überwinden“, sagte sie. Merkels Äußerungen konnten auch als Spitze gegen US-Präsident Donald Trump verstanden werden, der eine protektionistische Politik des „Amerika zuerst“ vertritt und internationalen Organisationen ablehnend gegenüber steht.

Russlands Präsident Wladimir Putin bot der internationalen Gemeinschaft einen breiten Zugang zu dem in Russland entwickelten Impfstoff „Sputnik-V“ an. Sein Land unterstütze die Entscheidung des G 20-Gipfels, die Impfstoffe für die gesamte Bevölkerung des Planeten zugänglich zu machen.