Die promovierte Ökonomin Sahra Wagenknecht rief „Aufstehen“ ins Leben. (Kay Nietfeld/dpa)

Frau Wagenknecht, Sie haben mit anderen „Aufstehen“ gegründet. Warum?

Wagenknecht: Weil ich finde, dass man dem Rechtsruck in Deutschland nicht einfach zuschauen darf. Die jetzige Situation muss sich ändern. Wir haben in der Bevölkerung andere Mehrheiten. Viele Menschen wünschen sich eine sozialere Politik, bessere Renten, höhere Löhne, eine Vermögenssteuer für Superreiche. Und ich will, dass das politisch umgesetzt wird. Dafür muss es einen neuen Aufbruch geben.

Ich finde es schon abenteuerlich, wie einige reflexartig gegen die gerade in Gründung befindliche Sammlungsbewegung zu Felde ziehen. Meine Position in der Flüchtlingspolitik ist bekannt, und mir Flüchtlingsfeindlichkeit oder Nationalismus zu unterstellen, ist boshaft. Ich habe immer das Asylrecht verteidigt, das in den letzten Jahren ausgehöhlt wurde. Meine Überzeugung ist, dass Verfolgte Schutz brauchen – aber dass man das Problem der Armut in der Welt nicht durch grenzenlose Zuwanderung lösen kann. Wir müssen vielmehr alles dafür tun, dass Deutschland und Europa nicht weiter Lebensperspektiven in den armen Ländern zerstören. Die Menschen brauchen in ihrer Heimat eine Perspektive.

Die Sammlungsbewegung wird sich ihre Programmatik selbst erarbeiten. Wir sind kein top-down-Projekt, sondern legen großen Wert darauf, dass unsere Mitstreiter die Positionen dieser Bewegung selbst diskutieren. Wir werden Debatten organisieren, bei denen sich viele Tausende einbringen können. Es gibt moderne digitale Möglichkeiten dafür.

Mehr zum Thema Linke wirbt um SPDler und Grüne „Aufstehen“: Ein Name für Wagenknechts Sammlungsbewegung Seit Monaten wirbt Sahra Wagenknecht für ihre linke Sammlungsbewegung. Jetzt wird es ernst. Einen ... mehr »

Die Bewegung wird am 4. September gegründet. Dann werden die Namen aller prominenten Initiatoren bekannt gegeben, und es wird eine erste programmatische Orientierung in Form eines Gründungsaufrufs veröffentlicht. Aber die Programmatik der Sammlungsbewegung wird nicht von den Initiatoren festgelegt. Die muss von den mittlerweile über 50.000 Mitstreitern der Sammlungsbewegung in den nächsten Monaten entwickelt werden. Das halte ich für sehr wichtig. In den meisten Parteien werden die Mitglieder mit den Positionen ihrer Führung konfrontiert, die sie oftmals gar nicht teilen. Sie wurden aber nie gefragt. Wir wollen einen demokratischen Prozess.

Das ist ein besonders dummer Einwand. Erstens muss man fragen, ob es aktuell wirklich drei linke Parteien gibt. Solange die SPD-Führung eine Politik mitträgt, die Altersarmut, Niedriglöhne und Mietwucher bewirkt, so lange ist zumindest der Kurs der SPD kein linker – auch wenn ich weiß, dass sich viele Linke in der SPD engagieren. Und die Grünen hätten liebend gern Jamaika gemacht und mit Frau Merkel, Herrn Seehofer und Herrn Lindner regiert. Das war wohl kaum ein linkes Projekt. Insofern besteht schon Veränderungsbedarf, wenn es einmal eine Regierung geben soll, die soziale Ziele hat und die Interessen der weniger Wohlhabenden in den Mittelpunkt stellt.

Zweitens: Selbst wenn man die drei genannten Parteien als linkes Lager bezeichnet, dann ist dieses Lager bekanntermaßen weit entfernt von einer Mehrheit. Das hängt natürlich mit dem politischen Kurs zusammen. Solange SPD und Grüne nichts wesentlich anders machen wollen als Frau Merkel, hat Rot-Rot-Grün für die Wähler keine Anziehungskraft, und die Unzufriedenen gehen eher ins Lager der Nichtwähler oder zur AfD.

Ich habe gemeinsam mit Dietmar Bartsch SPD und Grünen immer wieder angeboten, soziale Verbesserungen zu beschließen – damals, als es im Bundestag noch eine Mehrheit gab. Wir haben daran keinerlei Bedingungen geknüpft. Wir haben gesagt, wenn ihr es wollt, dann schaffen wir gemeinsam die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen ab oder nehmen die Rentenkürzungen zurück. Es war die SPD, die nie darauf eingegangen ist. Wir haben auch immer gesagt, dass wir bereit sind, in eine Regierung einzutreten – wenn SPD und Grüne bereit gewesen wären, mit uns den Sozialstaat zu erneuern und zu Abrüstung und Friedenspolitik zurückzukehren.

Mehr zum Thema Analyse Kein bisschen Frieden Eigentlich sollte der Linke-Parteitag in Leipzig Klärung und Ruhe bringen. Beides missglückt ... mehr »

Als Kampfansage sollten es diejenigen empfinden, die den Status quo beibehalten wollen, die Angst vor Veränderungen haben und sich eingerichtet haben in den heutigen Verhältnissen. Bei denen ist es auch nachvollziehbar, dass sie uns ablehnen. Aber alle, die sich eine soziale Politik wünschen, könnten doch froh sein, wenn eine starke Bewegung entsteht, die ihr Anliegen stützt – auch bei SPD und Grünen.

Ich würde mir wünschen, dass sich viele von ihnen beteiligen, auch wenn sie bereits Mitglied einer Partei sind. Zurzeit überlassen sie es der AfD, die Themen zu diktieren. Das bringt uns sozialen Verbesserungen keinen Schritt näher. Die Große Koalition hat jetzt ein halbes Jahr lang über Asyl und Flüchtlinge diskutiert. Währenddessen sind die Mieten weiter gestiegen, und die Altersarmut ist gewachsen. Wir wollen endlich wieder soziale Themen in den Mittelpunkt der Debatte stellen.

Ach wissen Sie, in der Politik gibt es immer persönliche Angriffe und Beleidigungen. Aber was soll ich dazu sagen? Ich kann darauf hinweisen, dass ich mich nicht als rechthaberisch empfinde. Doch darum geht es gar nicht. Ich bin eines von über 40 Gründungsmitgliedern. Ich bin froh, dass wir so viele prominente Unterstützer gewinnen konnten. Die streiten für eine Idee und nicht für einzelne Personen.

Das ist offenkundig der Eindruck vieler Bürgerinnen und Bürger, die sich in die Wahlenthaltung zurückziehen oder aus Wut AfD wählen. Wenn es uns gelingt, Menschen die Hoffnung auf Veränderung der Politik zurückzugeben, können wir viele für die Demokratie zurückgewinnen. Solange sie sich politisch im Stich gelassen fühlen, sollte sich niemand wundern, dass sie sich abwenden.

Wir wollen noch viel mehr werden. Aber ich bin wirklich überrascht, schon die 50 000 innerhalb von drei Tagen übersteigen weit unsere Erwartungen. Das zeigt das große Potenzial und das Bedürfnis, sich politisch einzubringen.

Dann werden wir alle Initiatoren von „Aufstehen“ vorstellen und sagen, was wir in nächster Zeit machen wollen. Und ab dann werden wir wirklich arbeiten, also unsere Inhalte präsentieren. Bisher haben wir darauf ja bewusst verzichtet. Wir werden auch vor Ort ansprechbar und präsent sein, nicht nur im Internet, auch auf der Straße. Es wird Events und Veranstaltungen geben – alles, was man braucht, um Druck zu erzeugen.

Mehr zum Thema Start der Sammlungsbewegung Wagenknecht: Rot-Rot-Grün kein attraktives Projekt Linke-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hat nach dem Start ihrer linken Sammlungsbewegung ihre ... mehr »

Wir wollen das Land verändern. Über 50.000 Menschen sind doch keine Alibi-Veranstaltung!

Ich engagiere mich als Vorsitzende der Fraktion für eine sozialere Politik. Dafür brauchen wir eine Mehrheit im Bundestag. Das kann die Linke mit zehn oder elf Prozent allein aber nicht erreichen. Deshalb ist das kein Widerspruch, sondern ergänzt sich.

Warum? Wir haben ja bewusst keine Partei gegründet. Wir wollen, dass sich sowohl Menschen, die von allen Parteien enttäuscht und parteilos sind, als auch solche, die schon eine parteipolitische Heimat haben, aber mit der aktuellen Situation unzufrieden sind, bei uns zusammenfinden. Und ich wünsche mir natürlich, dass auch viele Linke mitmachen.

Zur Person

Sahra Wagenknecht (49) ist Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Geboren wurde sie in Jena, ihr Abitur machte sie 1988 in Berlin. Die promovierte Ökonomin rief „Aufstehen“ ins Leben.