In der Nähe eines Wahllokals

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Wahl in Pakistan: Mindestens 20 Tote bei Bombenanschlag

Nach dem Beginn der Parlamentswahl in Pakistan sind bei einem Bombenanschlag im Südwesten des Landes mindestens 20 Menschen getötet worden. Der Sprengsatz sei in der Nähe eines Wahllokals in der Provinzhauptstadt Quetta explodiert, teilte die Polizei mit.