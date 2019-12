Glücklich und zufrieden: Boris Johnson (m.), Premierminister von Großbritannien. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa (Kirsty Wigglesworth / dpa)

Premierminister Boris Johnson und seine konservativen Tories gehen als klare Sieger aus der Parlamentswahl in Großbritannien hervor. Die Partei errang nach Auszählung von rund 600 der 650 Wahlkreise am Freitagmorgen mindestens 326 Sitze und damit die absolute Mehrheit im Unterhaus. (dpa)

