SPD Regionalkonferenz in Kamen. (dpa)

Die Machtkämpfe in beiden großen Volksparteien sind ein Stoff, gegen den William Shakespeares Tragödien wirken wie Stücke eines Kasperletheaters für Vorschüler. In den vergangenen Wochen haben sich die menschlichen Abgründe aufgetan, die Shakespeares Helden taumeln lassen: Intrigen, Machthunger, Egoismus und Eifersucht. Das Schauspiel, das seit September auf der politischen Bühne gegeben wird, stellt allerdings alles in den Schatten, was die Geschichte der Bundesrepublik bislang zu bieten hatte, denn unter seinen Figuren gibt es ausschließlich Verlierer. Besonders besorgniserregend ist, wie das Theater selbst – die Demokratie – leidet.

Dass es möglich ist, eine steile politische Karriere innerhalb weniger Wochen zu atomisieren, hat die Nation schon häufiger erlebt, als dass der Platz in diesem Text Vollständigkeit erlaubte: beim einstigen Außenminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und Bundespräsidenten Christian Wulff (CDU), beim ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Jürgen Möllemann (FDP) ebenso wie im Fall Gerhard Glogowskis, einst SPD-Landesvater in Niedersachsen. Gregor Gysi (Linke) trat 2002 aus dem Berliner Kabinett aus, der Grüne Cem Özdemir legte im selben Jahr sein Bundestagsmandat nieder. Indes kehrte er 2013 dorthin zurück.

Im Unterschied zu den jüngsten Opfern politischer Selbstreinigung waren die Genannten in Affären oder Skandale verstrickt. Sie nahmen notgedrungen ihre Hüte, als verhängnisvolle Tatsachen ans Licht kamen. Sie hatten einen mehr oder minder großen Teil der Wahrheit verschwiegen, ihre Positionen im eigenen Interesse ausgenutzt, sich anders verhalten, als man es von Vorbildern erwarten können muss.

Schulz und Gabriel können ebenfalls kaum mehr als politische Vorbilder herhalten. Sie haben sich auf eine andere Weise ins Aus katapultiert, selbst wenn auch ihnen ihr übergroßes Ego in die Quere gekommen ist. Sie sind über sich selbst und einander gestolpert, und die Frage ist: Werfen die Ereignisse nach der Bundestagswahl ein bezeichnendes Licht auf eine Seite von Politik, die sonst tunlichst verborgen wird? Oder kehrt der immense Druck dieser außergewöhnlichen Situation den eher unschönen Anteil eines knallharten Geschäfts nach außen, ohne den Erfolg in diesem Metier vielleicht unmöglich ist? Als da sind: Ehrgeiz, Eitelkeit, Geltungssucht?

Draht zur Basis und Wählern geht verloren

An beidem ist wohl etwas dran. Die Nachfrage nach Top-Positionen in der Politik übersteigt konstant das Angebot, das lockt bei Anwärtern nicht nur die besten Eigenschaften hervor. Zeigt das Geschäft sein hässliches Gesicht, staunen die Wähler nicht schlecht. Indes scheinen sie diese Art von Ehrlichkeit nicht sonderlich zu schätzen. Shakes­peare zeigte Verständnis für die Begrenztheit des Menschen: „Ihr Götter leiht uns Fehler, dass wir Menschen seien.“ Der Wähler – ungeduldig, streng, anspruchsvoll und unberechenbar wie nie – will davon nichts wissen: Gabriels Ausbruch, Schulz Abtritt werden nicht goutiert, die Umfragewerte der SPD sind schlecht wie nie.

Bundeskanzlerin Angela Merkel mausert sich ebenfalls zur politischen Problembärin. Das Magazin „Cicero“ schreibt von einem „Merkel‘schen Absolutismus“, gegen den sich mehr und mehr Unmut breitmache. Die Forderung nach personeller Erneuerung, die über kurz oder lang auch Merkel selbst umfasst, ist weiterhin aktuell. Der Niedergang der SPD ist für den möglichen Koalitionspartner eher Menetekel denn Triumph. Der Eintritt in die Große Koalition gilt als für beide Parteien als Harakiri, keine Große Koalition indes ebenfalls und Neuwahlen erst recht.

Selten war die politische Lage derart verzwickt, selten haben sich die politischen Akteure so verzockt, kaum je waren die Reaktionen so verzweifelt und undurchdacht. Dass Andrea Nahles sich schon vorzeitig als Schulz-Nachfolgerin in der Position der Parteichefin feiern ließ, sich jedoch noch bis zum Sonderparteitag gedulden muss, gilt als Fortsetzung eines selbstzerstörerischen Kurses, der sich nicht zuletzt auf Instinktlosigkeit gründet. Auch das Verglimmen der einstigen CDU-Hoffnung Peter Tauber, der vor wenigen Tagen im Rückzug des Generalsekretärs gipfelte, zeugt nicht von der guten Verfasstheit einer Partei.

Erst ging den großen Volksparteien der Draht zu den Wählern verloren, inzwischen ist der zur eigenen Basis dahin, und an den Spitzen schlägt der Streit Funken. Schlimmer kann es nicht mehr kommen oder, um noch einmal Shakespeare zu bemühen: „Ist dies schon Tollheit, hat es doch Methode.“