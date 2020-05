Das Foto zeigt eine Demonstration, die sich gegen die Corona-Beschränkungen richtet. Gerade auf solchen Demos ist die Verbreitung von Verschwörungstheorien groß. (Christoph Schmidt/dpa)

Das Wichtigste vorab: Niemand sollte den Anspruch erheben, die Wahrheit zu kennen. Alle Aussagen über Wirklichkeit sind mühsame Annäherungen. Als vorläufige Erkenntnisse müssen sie erprobt und durch Argumente gestützt oder verworfen werden. Wahrheit ist ein fortlaufender, sozialer Prozess. Wer sich diesem diskursiven Entstehen von Wissen verschließt, handelt unredlich.

Verschwörungstheorien tun dies. Sie verhindern die Weiterentwicklung von Wissen und unterbinden Diskussionen. Daraus erwachsen verschiedenste Gefahren; die dramatischste ist, das extreme, demokratiefeindliche Positionen durch sie legitimiert werden. Aber in einer Demokratie ist es im Sinne der Meinungsfreiheit auch wünschenswert, Gegenpositionen einnehmen zu können. Nicht alle Erklärungen außerhalb des Mainstreams sind Ansammlungen von Unwahrheiten. Der Verschwörungsverdacht, als kritische Haltung gegenüber Autoritäten, kann konstruktives Potential entfalten. So zogen und ziehen zum Beispiel soziale Bewegungen bis hin zu „Fridays for Future“ aus diesem Misstrauen ihre Kraft zur gesellschaftlichen Veränderung. Im Gegensatz zur Verschwörung ist hier allerdings die gestaltende Auseinandersetzung mit Demokratie und nicht deren Abschaffung das Ziel.

Demokratische Kultur wird aufs Spiel gesetzt

Was passiert, wenn wir die Räume des politischen Austausches vernachlässigen, war in den letzten Wochen zu beobachten. In der Unsicherheit der Krise wurden wissenschaftliche Wasserstandsmeldungen vorschnell zu Wahrheiten. Die damit verbundene Hoffnung wurde auf den Kopf gestellt. Je mehr über das Virus herausgefunden wurde, desto häufiger mussten „alte Wahrheiten“ durch „neue Wahrheiten“ ersetzt werden. Statt Antworten gegeben wurden immer neue Fragen aufgeworfen. Wenn in der Schlange vor der Bäckerei nicht mehr vorläufiges Argumentieren und Gegenargumentieren möglich ist, sondern nur noch ein Schlagabtausch über Fallzahlen, Inkubationszeiten und R-Werte, setzen wir unsere demokratische Kultur aufs Spiel.

Die Öffentlichkeit muss der Ort bleiben, um Erfahrungen, Sorgen und Hoffnungen zur Sprache zu bringen. Nur so können wir die konstruktiven Kräfte des Mitredens, Mitmachens und Einmischens bewahren. Meinung darf nicht gegen wissenschaftliches Wissen ausgespielt werden. Dieses naive Wahrheits- und Wissenschaftsverständnis ist der Wegbereiter von Verschwörungstheorien und treibt die Sinnsuchenden direkt in ihre Arme.

Übrigens, ich lasse mich in allen genannten Punkten gerne vom Gegenteil überzeugen.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Direktor des Zentrums für Arbeit und Politik an der Universität Bremen. Der Professor für Politikwissenschaft beschäftigt sich mit politischer Beteiligung und Demokratiebildung.