In Deutschland hat die dritte Corona-Welle begonnen. Gesundheitsminister Jens Spahn (links) hält eine Rücknahme von Öffnungen für möglich. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sprach von einer "sehr prekären Situation". (MICHAEL KAPPELER/DPA)

Die Bundesregierung sieht vorerst keine weiteren Probleme mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca. „Wir starten schnell wieder mit der Verimpfung, nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde zu dem Schluss gekommen ist, dass der Nutzen die Risiken überwiegt“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn am Freitag in Berlin. „Der Impfstoff kann als sicher gelten.“ Das Robert-Koch-Institut (RKI) betonte zugleich noch einmal die große Bedeutung des Impfprogramms: „Diese Pandemie endet, indem alle immunisiert werden – entweder durch die Impfung oder eine Infektion“, betonte Lars Schaade, Vizepräsident des RKI. „Die Impfung ist der bessere Weg.“

Schwere Nebenwirkungen bei einem von 100.000 Geimpften

Während die Infektion rund ein Zehntel aller jüngeren Infizierten zwischen 30 und 50 Jahren mit chronischer Erschöpfung, Depression und anderen langfristigen Symptomen zurücklässt, treten die vermeintlichen oder realen schweren Nebenwirkungen des Astra-Zeneca-Impfstoffs höchstens bei einem von 100.000 Geimpften auf. „Selbst wenn wir annehmen, dass die seltenen Blutgerinnsel von dem Impfstoff ausgelöst wurden, ist das Verhältnis von den Kosten zum Nutzen hervorragend“, sagte der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der an der Seite von Spahn auftrat.

Am Montag hatte Spahn die Nutzung des Astra-Zeneca-Impfstoffs im Einklang mit vielen seiner Kollegen in anderen Ländern ausgesetzt. Er wollte den Experten in deutschen und europäischen Instituten die Gelegenheit zur Prüfung einer Reihe von Fällen geben, in denen möglicherweise eine Nebenwirkung des Impfstoffs aufgetreten ist. Dabei ging es auch darum, einen möglichen Produktionsfehler des Herstellers auszuschließen. Die Prüfung hat ergeben, dass mit dem Impfstoff alles in Ordnung ist. Ob es sich bei den aufgetretenen Blutgerinnseln um eine Folge der Impfung handelt oder nicht, muss zwar noch geklärt werden. Die reine Fallzahl rechtfertigt es jedoch nicht, auf das Präparat zu verzichten.

Spahn zeigte sich denn auch eher enttäuscht, dass Astra-Zeneca seine Lieferprognosen erneut nach unten korrigieren muss. In der Zeit von April bis Juni wird das Unternehmen zwei bis drei Millionen Dosen weniger als erhofft nach Deutschland schicken. Spahn betonte aber, die Regierung helfe intensiv mit, um Produktionsprobleme zu überwinden. Der Impfstoff könne voraussichtlich bald auch von dem deutschen Pharma-Anbieter IDT Biologika aus Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt abgefüllt werden.

Lauterbach hält derweil einen neuen, erweiterten Lockdown für unumgänglich - und Spahn stimmte ihm grundsätzlich zu, auch wenn der Minister sich weigerte, dies klar auszusprechen. „Die höheren Zahlen bedeuten, dass wir eventuell auch Öffnungsschritte zurücknehmen müssen“, sagte Spahn. Für ihn stehe in der Abwägung verschiedener Interessen der Gesundheitsschutz ganz oben. Die bisherigen Beschlüsse des Gremiums hätten nicht nur Öffnungen, sondern je nach Entwicklung der Lage auch eine Bremse vorgesehen.

Deutliche Worte von Lauterbach

Der studierte Epidemiologe Lauterbach fand dramatischere Worte. „Wir sind in einer fulminanten dritten Welle mit exponentiellem Wachstum“, sagte er. Den Vorhersagemodellen zufolge werde sich die Fallzahl jetzt rund alle zwölf Tage verdoppeln, wenn die Welle ungebremst weiterlaufe. „Wir müssen zurück in den Lockdown, am besten in einen harten Lockdown“, so Lauterbach. Schnelles Handeln sei besonders wichtig. Jede Woche Verzögerung zu Beginn koste bis zu drei zusätzliche Wochen am Ende, bis die Zahlen wieder ein ähnliches Niveau erreichten. Das hat damit zu tun, dass die Ausbreitung einer Krankheit zuerst langsam verläuft und dann rasch Fahrt aufnimmt.

Der Sozialdemokrat lehnte es ab, den Anstieg wie Spahn als überraschende Entwicklung zu sehen. Für ihn folgt er zwangsläufig aus der Verbreitung der ansteckenderen Mutante in einer Situation mit ohnehin hohem Infektionsgeschehen plus Öffnungen im März. Am stärksten steigen die Zahlen derzeit bei den 15- bis 49-Jährigen. Auch eine höhere Belegung der Intensivstationen sei zu erwarten, wenn nicht gehandelt werde. „Es ist gut möglich, dass wir schon um Ostern eine ähnliche Lage wie vor Weihnachten sehen“, sagte Lauterbach. Die Krankenhäuser seien bis dahin voraussichtlich stark belastet.

Er stimmte mit Spahn überein, dass Reisen zu Ostern – vor allem ins Ausland – derzeit eine schlechte Idee seien. Die Experten warnten eindringlich davor, dass durch Auslandsreisen weitere mutierte Varianten nach Deutschland eingeschleppt werden könnten, gegen die der Impfstoff nicht so gut wirkt.

Zur Sache

Hamburg macht Öffnungsschritte rückgängig

Hamburg zieht die Corona-„Notbremse“: Da die Sieben-Tage-Inzidenz seit drei Tagen über 100 liegt, hat der Senat die erst Anfang vergangener Woche vollzogenen Öffnungsschritte wieder rückgängig gemacht. Damit dürfen unter anderem Geschäfte Waren nur noch zum Abholen bereitstellen und jeweils nur noch eine Person einen fremden Hausstand besuchen. „Die Regelung gilt direkt ab Sonnabend“, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Freitag.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde stieg die Zahl der registrierten Neuinfektionen am Freitag um 400. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner und Woche, kletterte auf 108,6; am Donnerstag lag sie bei 105,4, am Mittwoch bei 100,9. „Die dritte Welle ist nicht nur da, sie ist stark“, sagte Tschentscher. Auch wenn das Robert Koch-Institut für Hamburg noch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 91 melde, wiesen eigene Daten auf eine höhere Inzidenz und zwängen zum Handeln.

Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten müssten daher wieder schließen, der Einzelhandel müsse auf „Click & Collect“ umstellen. „Kein Terminshopping mehr“, sagte Tschentscher. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass Kinder bis 14 Jahre nicht von den Kontaktbeschränkungen betroffen seien. Sie dürften zudem in Gruppen bis zu zehn Jungen und Mädchen im Freien Sport betreiben. Hamburg folge damit exakt dem jüngsten Beschluss von Bund und Ländern zum Vorgehen beim dreitägigen Überschreiten der 100er-Inzidenz.