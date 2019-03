Lange Zeit mussten ausschließlich Männer Wehr- oder Zivildienst leisten. (Patrick Pleul /dpa)

Wir kennen den Effekt, wenn wir nach langer Zeit Orte unserer Kindheit aufsuchen: Was uns damals groß und weit erschien, scheint geschrumpft zu sein. Das Wäldchen hinter der Siedlung, der Garagenhof, der Schulweg. Offenbar geht es einem auch so mit Menschen: Mit 16 oder auch mit 24 erscheint das Gros der umgebenden Bevölkerung alt und erdrückend mächtig – jedenfalls, wenn man auf der nördlichen Hemisphäre lebt.

Das Gefühl ist nicht neu: „Trau keinem über 30!“ postulierten einst Leute, die heute uralte Frauen und Männer sind – zumindest aus der Perspektive von Teenagern und Mittzwanzigern. Der Fortschritt besteht darin, dass das Feindbild etwas präzisiert wurde: Heute ist der „weiße alte Mann“ die zivilisatorische Bedrohung schlechthin. Warum der? Weil die meisten Menschen mit Macht und Einfluss eben weiß, männlich und über 50 Jahre alt sind.

Mehr zum Thema Kommentar zum Weltfrauentag Ein Appell an Männer und Frauen Der 8. März ist ein symbolischer Tag. Doch der Fingerzeig an diesem Datum ist notwendig, um auf ... mehr »

Das kann man schlecht leugnen, aber was folgt daraus? Wäre die Welt ein besserer Ort, wenn vor allem junge Frauen dunkler Hautfarbe die Entscheidungen träfen? Diese Annahme hat etwas, das man „positiv rassistisch“ oder „positiv diskriminierend“ nennen könnte. Nein, nein, belehrte uns schon vor einem halben Jahr das Magazin der „Süddeutschen Zeitung“: Rassismus lasse sich nicht einfach umdrehen, er sei quasi immer weiß und immer männlich, denn weiße Männer hätten seit Jahrhunderten die Welt beherrscht und davon profitiert. Und all die blassen Kerle, die sich nun zu Unrecht angeprangert fühlen, sollten sich nicht so anstellen: Das Ganze sei schließlich ein strukturelles Problem und kein individueller Vorwurf.

Was, wenn Weiße eine weiße Bevölkerung beherrschen?

An dieser Stelle sei die Frage erlaubt, wie es sich denn verhält, wenn Weiße eine weiße Bevölkerung beherrschen? Wie passen weiße männliche Opfer von Ausbeutung und Unterdrückung, von Armut und Benachteiligung in das vermeintlich so geschlossene Weltbild?

Und wohin führt diese intellektuelle Dehnübung? In die Vergangenheit. Das Ganze erinnert fatal an die „Soldaten sind Mörder“-Debatte, die Älteren werden sich erinnern. 1995 urteilte das Bundesverfassungsgericht, der Ausspruch sei dermaßen pauschal, dass er gar nicht Angehörige einer bestimmten Streitkraft beleidigen könne. So wird auch nicht vor Gericht landen, wer „Banker sind Betrüger“ postuliert. Oder „Priester sind Kinderschänder“. Oder „Journalisten sind Lügner“.

Mehr zum Thema Zum Weltfrauentag Buchkritik: Sophie Passmanns „Alte weiße Männer“ Autorin Sophie Passmann hat sich auf die Suche nach dem alten weißen Mann gemacht, dem Feindbild ... mehr »

Nun aber sind weiße alte Männer das Thema: nicht eine strafrechtliche Bewertung dieses Begriffs, sondern schlicht sein Sinn und Zweck. Angeblich geht es seinen Verwender*Innen um die Diskriminierung aller, die eben nicht weiß, alt und männlich sind – und um vermeintliche Privilegien jener, die diese drei Kriterien erfüllen. Um als Alter Macht und Einfluss zu besitzen, sollte man/Mann vorher eines gehabt haben: Erfolg. Der ist in Deutschland prinzipiell verdächtig, folglich muss er irgendwie auch auf unfairen Startbedingungen – sprich: Privilegien – beruhen. Außer bei erfolgreichen Frauen jeglichen Alters und Teints, oder?

Nicht nur Privilegien

Das erste „Privileg“, welches um 1960 geborene Männer in Deutschland (und den allermeisten anderen Staaten Europas) genießen durften, war jenes der Dienstpflicht. Ausschließlich Männer mussten für 18, später 15 Monate Wehr- oder Zivildienst leisten, gegen sehr überschaubare Besoldung. In Startchancen umgerechnet sind das etwa drei Semester oder eine halbe Lehrzeit Vorsprung für die weiblichen Mitbewerberinnen – in einer Volkswirtschaft, in der Jugend durchaus eine harte Währung ist. Was haben die jungen Frauen in dieser Zeit gemacht? Kinder großgezogen? Sich ebenfalls für das Gemeinwesen engagiert? Wohl in den seltensten Fällen.

Die Frage kann man natürlich als typischen Reflex eines schnell beleidigten älteren weißen Sacks auffassen, als Häresie gegenüber dem Bekenntnis zur Emanzipation. Okay, dann kann man aber auch auf diesen verkrampften Popanz verzichten. Weiße ältere Männer sollen sich irgendwie ein bisschen schuldig, aber bitte nicht individuell angegriffen fühlen, sondern einfach mal – ja was denn? Nicht gleich jede Chance ergreifen? Auch mal den Damen den Vortritt lassen, nicht nur am Restauranteingang?

Mehr zum Thema Kommentar über Privilegien Von der Freiheit, die Wahl zu haben In unserer Gesellschaft sind viele Menschen privilegiert, auch wenn sie das nicht merken. Dabei ... mehr »

Ladies, lernen Sie bitte, damit zu leben, dass wir genau das nicht können. Schieben Sie es auf die soziokulturelle Prägung oder schlicht aufs Y-Chromosom. Und trösten Sie sich damit, dass sich unser erfolgsorientiertes Verheerungspotenzial vor allem gegen eine Spezies richtet: Männer jeglichen Alters und aller Schattierungen. Abgesehen davon halten die meisten von uns einfach den Laden am Laufen und ertragen dabei tapfer jedes Etikett.